Przygotowania do meczu z Lechem

We wtorek piłkarze Legii rozpoczęli trening o godzinie 11. Wzięło w nim udział 14 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Z zespołem trenował jeden gracz rezerw Nikodem Niski i trzech młodych bramkarzy: Maciej Kikolski , Jakub Kowynia i testowany Kacper Trojanowski . Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka Po rozgrzewce zawodnicy z pola pracowali nad przyjęciem kierunkowym i podaniami po ziemi. Potem zespół został podzielony na dwa siedmioosobowe składy i rozpoczęły się gierki 3 na 4 plus bramkarze. Zawodnicy niebiorący w danym momencie udziału w grze stali za liniami wyznaczającymi boisko. Zdobycie bramki z wykorzystaniem podania od takiego zawodnika dawało dwa zamiast jednego punktu. W tej części treningu nie brał udziału Mattias Johansson , który powoli dochodzi do formy i jego występ z Lechem Poznań na dziś stoi pod dużym znakiem zapytania. Fioletowi: Slisz, Pekhart, Andre Martins, Trojanowski + Rose, Ribeiro, Skibicki Różowi: Kostorz, Josue, Luquinhas, Rafael Lopes + Jędrzejczyk, Wieteska, Niski Rywalizacja w serii interwałów trwała ponad pół godziny i zakończyła się wynikiem 32-21 dla różowych. Następnie zespół przeniósł się na drugie boisko, gdzie sztab szkoleniowy przygotował większą grę z elementami taktyki. Po objaśnieniu zasad zawodnicy pracowali nad zagrywaniem prostopadłych piłek. Środowy trening zaplanowano na godzinę 17 i powinni wziąć w nim udział kadrowicze.

Mj - 1 minutę temu, *.prosoft24.pl Trenują przyjęcie kierunkowe....

Takie rzeczy trenuje się w trampkarzach. odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.komputersat.pl Piłkarzyki pajacyki kolejna kompromitacja już w sobotę. Z lechem wronki bez dodatkowych premii gracie parodianci odpowiedz

Legionista80 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dwa kolejne mecze są bardzo istotne....jeżeli je wygramy to wracamy do gry o MP...wszystko jeszcze możliwe! odpowiedz

Zupełnie Obiektywny - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Czesiek a"la Czerczesow już spakował drona do torby i wysłał na kaukaz?

czy baterie się skończyły?

Różowe staniki na fioletowe...., jak się na to nawet patrzy to nie widać tam krzty pierwiastka jakiejś złości sportowej, chęci, energii, zadziorności, o męskiej grze nie będę wspominał...

Czy tak grali Beret, Kowal i ekipa z lat 90 tych??? odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.net.pl @Zupełnie Obiektywny: tez sentymentalnie wracam do lat 90'tych ale nowinki techniczne i mentalnosc sa w zupelnie innym miejscu odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Raczej ciężko będzie zdobyć mistrzostwo Polski.

Mamy niestety dziurawą obronę która w lidze zapomina jak się gra... odpowiedz

