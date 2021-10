Emreli negatywny, może zagrać z Lechem

Komentarze (5)

Kaz87 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl korona cyrku ciag dalszy... takie wlasnie wiarygodne sa te testy... tylko pilkarzy testują do skutku, az bedzie negatyw, a zwykly czlowiek ma pozytyw i areszt domowy zwany kwarantanna przez dwa tygodnie... plandemia i tyle odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Co z wyjazdem do Neapolu? Co z czarterami? Co z pieniędzmi? odpowiedz

Maniek - 2 godziny temu, *.aster.pl @ding:Bez Nas, niestety odpowiedz

Młody - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Maniek: why? Nie wpuszczają nas z jakiego powodu? O co znów kaman? odpowiedz

KrystekLegia - 3 godziny temu, *.chello.pl On im stestuje bramkarza za to w niedzielę.... Tylko Legia! odpowiedz

