Mecz w Neapolu bez kibiców Legii!

Wtorek, 12 października 2021 r. 19:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Władze Neapolu na wniosek policji zakazały klubowi SSC Napoli sprzedaży biletów na mecz z Legią Warszawa obywatelom Polski. Legia do końca czyniła starania, by zmienić tę decyzję, ponieważ nie ma ona nic wspólnego z włoskimi obostrzeniami związanymi z koronawirusem, ale nie udało się.



Oznacza to, że fani Legii nie będą mogli obejrzeć meczu swojej drużyny, który rozegrany zostanie w czwartek, 21 października o godzinie 21:00 na stadionie im. Diego Armando Maradony.



Dwa samoloty czarterowe, które miały polecieć na południe Włoch zostały odwołane.