Jędrzejczyk nie zagra z Piastem

Niedziela, 17 października 2021 r. 19:14 Mishka, źródło: Legionisci.com

Artur Jędrzejczyk w końcówce spotkania z Lechem Poznań został ukarany żółtą kartką przez sędziego Tomasza Musiała. Było to czwarte tego typu upomnienie stopera Legii, co oznacza, że nie zagra on za tydzień w spotkaniu z Piastem Gliwice.