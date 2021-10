Konkurs

Wygraj bilet na mecz z Lechem!

Środa, 13 października 2021 r. 15:19 Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są 4 bilety na niedzielne spotkanie Legii Warszawa z Lechem Poznań, ufundowane przez firmę Fortuna zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Czas start!



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.





Pytanie 1: Kto wygra mecz koszykówki w FIBA Europe Cup CSM Oradea - Legia Warszawa?



Pytanie 2: Ile punktów zdobędzie w powyższym meczu Legia Warszawa??



Punktacja

1. 1 pkt.

2. 2 pkt. (dokładna liczba) lub - jeżeli nikt nie trafi dokładnej liczby - 1 pkt. dla osób, które będą najbliżej dokładnej liczby.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 1 bilet

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń o godzinie 18:00.