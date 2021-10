Urazy Abu Hanny i Hołowni

Środa, 13 października 2021 r. 23:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jedynym kadrowiczem z pierwszej drużyny Legii, który nie wrócił jeszcze do kraju jest Joel Abu Hanna. Reprezentant Izraela doznał kontuzji w spotkaniu z Mołdawią i zszedł z trudem opuszczał boisko w końcówce pierwszej połowy. W środę w klubie z Łazienkowskiej na razie było pełnej wiedzy o stanie zawodnika, ale pierwsze rokowania nie były dobre. Abu Hanna przejdzie szczegółowe badania rezonansem w czwartek w Izraelu i wówczas dowiemy się jak długa przerwa go czeka.



Z kolei Mateusz Hołownia nie trenuje z zespołem od piątku. Obrońca ma problemy z mięśniem przywodziciela i czeka go jeszcze co najmniej kilka dni przerwy w treningach.



Oprócz tej dwójki sztab szkoleniowy nadal nie może liczyć na Artura Boruca. Ponadto cały czas rehabilitację przechodzi Bartosz Kapustka, który latem zerwał więzadło krzyżowe i do gry wróci najwcześniej pod koniec sezonu.