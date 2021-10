Trening

Powrót kadrowiczów

Środa, 13 października 2021 r. 22:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środowym treningu Legii, który rozpoczął się o godzinie 17 wzięło udział 25 zawodników. Do zajęć z drużyną po pobycie na zgrupowaniach swoich reprezentacji wrócili: Mahir Emreli, Ernest Muci, Jurgen Celhaka, Ihor Charatin, Szymon Włodarczyk, Maik Nawrocki, Filip Mladenović, Lirim Kastrati, Cezary Miszta i Kacper Tobiasz.



Fotoreportaż z treningu - 20 zdjęć Woytka



Mahir Emreli po powrocie do Warszawy przeszedł jeszcze jeden test na koronawirusa i jego wynik ponownie był negatywny. Zawodnik będzie więc do dyspozycji Czesława Michniewicza w niedzielnym meczu z Lechem Poznań. W zajęciach nie uczestniczył Joel Abu Hanna, który doznał urazu we wtorkowym meczu Izraela z Mołdawią (2-1) .



Po 20-minutowej rozgrzewce zawodnicy przeszli do wykonywania ćwiczeń z piłkami. Kontynuowana była praca nad odpowiednim przyjęciem kierunkowym i dokładnymi podaniami po ziemi. Sztab przygotował dość skomplikowane ćwiczenie dla trzech grup na małej powierzchni, które mieszały się między sobą, ale zawodnicy bez problemów sobie z tym poradzili. Następnie toczyły się małe gierki trzech drużyn po czterech zawodników w dwóch grupach.



Potem przyszła pora na część taktyczną, którą stanowiła gra na utrzymanie piłki 10 na 10. W niej nie wziął udziału Szymon Włodarczyk, który wczoraj grał w meczu reprezentacji U-19.



Legioniści rywalizowali w następujących składach:

Żółci: Johansson, Jędrzejczyk, Wieteska, Ribeiro - Slisz, Andre Martins, Josue - Rafael Lopes, Emreli, Luquinhas

Fioletowi: Skibicki, Rose, Nawrocki, Mladenović, Kastrati, Celhaka, Charatin, Muci, Kostorz, Pekhart



Po tej gierce trening zakończył Mattias Johansson. Szwed trenuje coraz mocniej i ma wysokie notowania u szkoleniowców, ale jeszcze odstaje fizycznie, więc wprowadzany jest stopniowo. Następnie do przyszła pora na akcje ofensywne i strzały na bramkę, gdzie mogli wykazać się czterej bramkarze. Oprócz wspomnianych wcześniej Miszty i Tobiasza trenowali Jakub Trojanowski i Jan Sobczuk (rocznik 2005).



Zajęcia zakończyły się kilkanaście minut przed godziną 19. Czwartkowy trening także zaplanowano na godzinę 17.



Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę, 17 października o godzinie 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.



Fotoreportaż z treningu - 20 zdjęć Woytka









Miszta, Trojanowski, Sobczuk, Tobiasz - fot. Woytek / Legionisci.com





fot. Woytek / Legionisci.com