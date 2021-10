W czwartek sparing z juniorami

Środa, 13 października 2021 r. 23:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

Końcówka październikowej przerwy na mecze reprezentacji ułożyła się dla sztabu szkoleniowego o wiele lepiej, niż wrześniowa. Wówczas ostatni kadrowicze wracali do Warszawy w czwartkowe południe, a mecz ligowy ze Śląskiem zaplanowany był na sobotę, co powodowało ograniczoną możliwość trenowania. Tym razem wszyscy reprezentanci zameldowali się w Legia Training Center już w środę. Mecz z Lechem odbędzie się dopiero w niedzielę, więc przez cztery dni treningowe cała drużyna jest pełnej dyspozycji Czesława Michniewicza.



Dlatego też sztab szkoleniowy znalazł czas, by w ramach treningu rozegrać mecz sparingowy. Ten odbędzie się w czwartek o godzinie 17 a rywalem będzie zespół młodzieżowy na co dzień występujący w Centralnej Lidze Juniorów. Podobne spotkanie legioniści rozegrali w kwietniu tego roku, także przed starciem z poznaniakami.