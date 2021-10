Mioduski przewodniczącym rady nadzorczej Ekstraklasy

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jaro - 2 godziny temu, *.centertel.pl Równie dobrze mogli wybrać szympansa z Warszawskiego ZOO ... odpowiedz

OLaf - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek zna się na piłce jak prezes Jarosław na zaspokajaniu kobiet , dziwię się że go wybrali odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Prezes w obliczu ogromu obowiązków powinien zrezygnować z prezesowania Legii. odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Obcy: niedługo będzie informacja, że ktoś został dyrektorem wykonawczym ds. koordynacji pracy dyrektorów i doradców w zakresie działań infrastrukturalnych i pionu sportowego,nadzorujący jednocześnie pracę codzienną akademii... I ze dwóch zastępców na dokładkę... odpowiedz

Jasio - 5 godzin temu, *.aster.pl a kto prezesem? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.