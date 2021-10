Trening

Sparing: Legia 4-1 Legia CLJ

Czwartek, 14 października 2021 r. 18:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ramach czwartkowego treningu Legia Warszawa rozegrała w LTC sparing z drużyną Legii występującą na co dzień w Centralnej Lidze Juniorów. Mecz toczony był w formacie 2 razy 30 minut.



Fotoreportaż ze sparingu - 26 zdjęć Woytka



Pierwszy strzał z główki oddał Rafael Lopes, potem z 16 metrów strzelał Josue, ale trafił prosto w bramkarza. W 10. minucie dogodną sytuację zmarnował Johansson, uderzając z ostrego kąta obok dalszego słupka, a chwilę później powtórzył to samo Josue. W 13. minucie sam na sam obronił Kacper Tobiasz. W 16. minucie bramkę zdybył Mahir Emreli. Azer wykorzystał prostopadłe podanie w pole karne od Yuriego Ribeiro i posłał górną piłkę w dalszy róg bramki. W 24. minucie Emreli wyskoczył najwyżej i uderzył pod poprzeczkę, ale bramkarz piękną paradą wybił ją na rzut rożny. W 30. minucie sytuację sam na sam wykorzystał strzałem po ziemi Mattias Johansson.



Po pół godzinie nastąpiła zmiana składów obu drużyn. W 39. minucie Tomas Pekhart znalazł się sam na sam, ale źle przyjął piłkę. W odpowiedzi mocny strzał drużyny CLJ obok bramki Miszty. Dziesięć minut po rzucie rożnym z główki uderzał Pekhart ale bramkarz poradził sobie. W 50. minucie indywidualną akcję przeprowadził Kacper Kostorz i wpakował piłkę do siatki. Młodzi legioniści raz zdołali pokonać Misztę, a konkretnie zrobił to Patryk Romanowski ładnym strzałem w okienko. Minutę później wprowadzony chwilę wcześniej Szymon Włodarczyk znalazł się sam na sam z bramkarzem i pewnie po ziemi posłał piłkę do bramki.



Sparing: Legia 4-1 (2-0) Legia CLJ

1-0 - 16' Mahir Emreli

2-0 - 30' Mattias Johansson

3-0 - 50' Kacper Kostorz

3-1 - 55' Patryk Romanowski

4-1 - 56' Szymon Włodarczyk



Legia (I połowa): Tobiasz - Johansson, Jędrzejczyk, Wieteska, Ribeiro - Slisz, Andre Martins, Josue - Lopes, Emreli, Luquinhas

Legia (II połowa): Miszta - Skibicki, Rose, Kisiel (55' Włodarczyk), Mladenović - Kastrati, Charatin, Celhaka, Muci, Kostorz - Pekhart



Legia CLJ: Jan Sobczuk - Miłosz Pacek, Szymon Bednarz, Kacper Wnorowski, Patryk Winiarski, Kacper Knera, Sebastian Kieraś, Igor Strzałek, Kajetan Staniszewski, Dawid Kiedrowicz, Fryderyk Janaszek

W drugiej połowie grali także: Antoni Wodzicki - Bartosz Dziemidowicz, Robert Żolik, Jakub Furman, Patryk Romanowski, Maddox Sobociński, Bartosz Wicenciak, Patryk Bek, Jakub Rutkowski



Grano 2x30 minut.



