Dwa miesiące przerwy Abu Hanny

Joel Abu Hanna wrócił ze zgrupowania reprezentacji Izraela w niezbyt dobrym stanie, bo z kontuzjowanym kolanem. Zawodnik nie doznał zerwania więzadeł kolanowych, ale jak sam powiedział ma uszkodzenie więzadeł bocznych po zewnętrznej stronie lewego kolana. Jego przewidywana przerwa w treningach wyniesie ok. 8 tygodni. Zawodnik Legii doznał kontuzji w spotkaniu z Mołdawią i z trudem opuszczał boisko w końcówce pierwszej połowy. Aktualizacja 20:25 Legia Warszawa poinformowała, że Abu Hanna uszkodzoną ma łąkotkę i będzie pauzował kilka miesięcy.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Student_L - 48 minut temu, *.. Wracaj silniejszy. Zdrówka! odpowiedz

ŻOEL ABU HANNA - 2 godziny temu, *.centertel.pl ZGI... a nie... odpowiedz

yyy - 3 godziny temu, *.centertel.pl Umm na pewno zauważymy jego nieobecność odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.aster.pl 2 dni, 2 tygodnie, 2 miesiące. Żadna różnica, bo niestety on i zdrowy nie nadaje się do gry. odpowiedz

skreem - 4 godziny temu, *.chello.pl Czy związek piłkarski z Izraela zapłaci za leczenie i rehabilitację piłkarza? Czy wypłaci cokolwiek z tytułu rekompensaty za niezdolność zawodnika do pracy po pobycie na kadrze? odpowiedz

Luk - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @skreem:

Izrael to nie z tych płacących. odpowiedz

Dossa Junior - 3 godziny temu, *.chello.pl @skreem: płaci, ale nie Izrael, tylko FIFA/UEFA, w zależności kto jest organizatorem eliminacji, to są spore kwoty odpowiedz

Ben - 7 minut temu, *.inetia.pl @skreem:izrael to może nas najwyżej oskarżyć o anty..se.mityzm. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.