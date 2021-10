U-16: Polska 11-0 Litwa. Bramka Rejczyka

Reprezentacja Polski do lat 16 prowadzona przez Marcina Dornę wygrała 11-0 (5-0) w drugim meczu towarzyskim z Litwą. Jedną z bramek zdobył legionista, Filip Rejczyk, który rozegrał 60 minut. W 60. minucie na boisku pojawił się drugi z powołanych zawodników Legii - Fryderyk Misztal. U-16: Polska 11-0 (5-0) Litwa Oskar Tomczyk 16, 40, 68, Bartosz Pioterczak 17, Krzysztof Kolanko 25, Filip Rejczyk 32, Maksymilian Koj 47, Eryk Grzywacz 63, Oliwier Bosacki 65, 80, Karol Borys 77 Polska: 1. Mateusz Mędrala - 2. Igor Orlikowski (46, 18. Karol Borys), 3. Jakub Krzyżanowski (46, 14. Maksymilian Koj), 4. Filip Rejczyk (60, 17. Filip Wolski), 5. Bartłomiej Krysiak, 6. Bartosz Pioterczak (46, 15. Patryk Olejnik), 7. Szymon Jarek (60, 19. Oliwier Bosacki), 8. Mateusz Skoczylas (60, 20. Fryderyk Misztal), 9. Daniel Mikołajewski (46, 16. Eryk Grzywacz), 10. Oskar Tomczyk (13. Łukasz Kabaj), 11. Krzysztof Kolanko (60, 21. Alex Bugaj)

MIODUSKI OUT !!!! - 8 minut temu, *.btcentralplus.com 8 innych strzelcow !! Rekord ? odpowiedz

Tome - 20 minut temu, *.aster.pl No brawo. Niczym niemiecki czołg odpowiedz

L - 25 minut temu, *.centertel.pl Dopiszcie gdzie mecz się rozegrał. odpowiedz

