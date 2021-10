Koszykówka

Bilety na mecz z Szolnoki Olajbanyasz

Piątek, 15 października 2021 r. 13:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na środowy mecz koszykarzy Legii w fazie grupowej FIBA Europe Cup z węgierskim Szolnoki Olajbanyasz. Legioniści po wygranej w rumuńskiej Oradei podejmować Szolnoi będą 20 października o 19:00 w hali OSiR Bemowo. Bilety na to spotkanie kosztują od 15 do 30 zł (ulgowe) oraz od 20 do 40 złotych (normalne). W sprzedaży są również pakiety na wszystkie trzy spotkania Legii w fazie grupowej FIBA Europe Cup, w której legioniści podejmować będą tydzień później FC Porto oraz CSM Oradeę (3.11).



Ceny biletów na mecz z Szolnoki:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: 99,00 zł



Bilet VIP oznacza oglądanie meczu z najlepszych miejsc w hali, miejsce parkingowe oraz catering.



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Podczas meczu z Szolnoki prowadzona będzie sprzedaż koszulek meczowych Legii. Posiadacze całosezonowych abonamentów mogą kupić je w cenie 149 złotych, pozostali za 169 złotych. Specjalne ceny koszulek obowiązują również przy zakupie pakietów na mecze Legii w fazie grupowej FIBA Europe Cup.



Podczas meczu z Szolnoki Olajbanyasz zakupić będziecie mogli następujące koszulki:



Koszulki ligowe:

- koszulka bez personalizacji (rozmiary S/M/L/XL/2XL/3XL)

- koszulka Łukasza Koszarka (rozmiary S/M/L/XL/2XL/3XL)



Koszulki europejskie:

- koszulka bez personalizacji (rozmiary S/M/L/XL/2XL/3XL)

- koszulka Łukasza Koszarka (rozmiary S/M/L/XL/2XL/3XL)