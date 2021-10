22-24.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 22 października 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Na początek weekendu gorąco zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy dziś o 19:00 podejmować będą zespół Chrobrego Głogów w hali przy Niegocińskiej 2a na Mokotowie. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali. W niedzielę piłkarze walczyć będą o ligowe punkty w Gliwicach, a rugbyści podejmą Spartę Jarocin. W sobotę natomiast koszykarze Legii udadzą się do Ostrowa Wielkopolskiego (transmisja w Polsacie Sport), a nasi futsaliści zagrają na wyjeździe z Clearexem Chorzów. W sobotę o godzinie 14:00 mecz rezerw w Ursusie z RKS-em.



W sobotę i niedzielę na boisku przy Kawęczyńskiej 44 na Pradze Północ, czwarty - przedostatni turniej mistrzostw Polski w obecnym sezonie, rozegrają nasi amp futboliści. Legia aktualnie traci 4 pkt. do prowadzącej w tabeli Wisły. Wstęp wolny.



Turniej mistrzostw Polski w naszym mieście odbędzie się również w kobiecym rugby - przypomnijmy, że legionistki są na najlepszej drodze do kolejnego srebrnego medalu MP. Wstęp na zawody jest bezpłatny.



Legia Warszawa - Sparta Jarocin [rugby]



Rozkład jazdy:

22.10 g. 18:00 Radomiak Radom - Górnik Łęczna

22.10 g. 19:00 Legia Warszawa - Chrobry Głogów [siatka, ul. Niegocińska 2a]

22.10 g. 20:00 FC Den Haag - SBV Excelsior

23.10 g. 11:00 Legia Warszawa - Warta Poznań [amp futbol, ul. Kawęczyńska 44]

23.10 g. 14:00 RKS Ursus - Legia II Warszawa [ul. Sosnkowskiego 3]

23.10 g. 15:00 Legia Warszawa - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała [amp futbol, ul. Kawęczyńska 44]

23.10 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Pogoń Grodzisk Maz.

23.10 g. 17:30 Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa [kosz]

23.10 g. 18:00 Clearex Chorzów - Legia Warszawa [futsal]

24.10 g. 10:15 Legia Warszawa - Wisła Kraków [amp futbol, ul. Kawęczyńska 44]

24.10 g. 10:30 Legia Warszawa - Sparta Jarocin [rugby]

24.10 g. 12:00 Świt Barcząca - Legia Ladies [piłka nożna kobiet][Zakole-Wiktorowo, ul. Sportowa]

24.10 g. 12:40 Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

24.10 g. 14:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź [amp futbol, ul. Kawęczyńska 44]

24.10 g. 14:30 UWKS Legia - KKS Żoliborz [B klasa][ul. Marymoncka 42]

24.10 g. 18:00 Kolejarz Basket Radom - Legia II Warszawa [kosz, ul. Kolberga 5]

24.10 g. 20:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa



Młodzież:

22.10 g. 17:30 Legia U12 - Śląsk Wrocław 10 (sparing)[LTC 7]

23.10 g. 11:00 Legia U14 - KS SEMP Pogoń Siedlce 08 [LTC 6]

23.10 g. 12:00 Juventus Academy Warszawa 09 - Legia LSS U13 [ul. Sobieskiego 68]

23.10 g. 12:15 Lech Poznań 03/4 - Legia U18 [CLJ U18][Wronki, ul. Leśna 15a]

23.10 g. 13:00 Legia LSS U14 - SMPN Progres Garwolin 08 [LTC]

23.10 g. 15:00 Legia Ladies U11 - KS Raszyn U11 [ul. Łazienkowska 3]

23.10 g. 15:00 Legia U8A - AP Diamonds Academy 13 [ul. Łazienkowska 3]

23.10 g. 15:00 UKS SMS Łódź 05 - Legia U17 [CLJ U17][Łódź, ul. Milionowa 12]

23.10 g. 16:00 Escola Varsovia 07 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Fleminga 2]

23.10 g. 16:30 Legia U8B - Delta Warszawa 14 [ul. Łazienkowska 3]

23.10 g. 16:30 Legia LSS U11 - UKS Derby 356 Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

23.10 g. 17:00 UKS GKS Osieck 12 - Legia LSS U10B [Osieck, ul. Warszawska 61]

24.10 g. 11:45 Legia Warszawa U-17 - Polonia Warszawa U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

24.10 g. 12:00 Legia U10 - KS Wesoła 12 [ul. Łazienkowska 3]

24.10 g. 12:00 Legia U11 - Barca Academy U10 [ul. Łazienkowska 3]

24.10 g. 14:00 Legia U12 - Pogoń Grodzisk 10 [ul. Łazienkowska 3]

24.10 g. 16:00 Legia U13 - RKS Ursus 09 [ul. Łazienkowska 3]

24.10 g. 16:45 Escola Varsovia 06 - Legia U16 [ul. Fleminga 2]

25.10 g. 18:00 RTK Basket Radom U-19 - Legia II Warszawa U-19 [kosz, ul. Kościuszki 7]

25.10 g. 19:30 La Basket Warszawa U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Turmoncka 2]