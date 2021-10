Futsal

Zapowiedź meczu z Constraktem Lubawa

Piątek, 15 października 2021 r. 20:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

Po wyjazdowym spotkaniu z mistrzem Polski, tym razem nasz zespół czeka równie trudne zadanie - walka na parkiecie wicemistrza kraju. Constract Lubawa to jednocześnie zespół, który w obecnych rozgrywkach wygrał wszystkie mecze na własnym parkiecie, a w pięciu spotkaniach tylko raz stracił punkty.



Futsalowy klub z Lubawy został założony przed dziewięciu laty - w 2012 roku. Jego prezesem jest Kamil Gorczyca. W swojej dość krótkiej historii mają na swoim koncie niemałe sukcesy, które należy docenić tym bardziej, że zespół rozpoczął dopiero trzeci sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. W maju 2018 roku zespół Constractu, po zajęciu drugiego miejsca w grupie północnej I ligi (za Futsalem Leszno), wygrał baraże o awans do ekstraklasy. W barażach przegrali najpierw po dogrywce dwumecz z Gwiazdą Ruda Śląska, a następnie zwyciężyli (3:0 i 7:6) z Pogonią 04 Szczecin. Już w kolejnym sezonie, 2019/20 ekipa z Lubawy wywalczyła srebrny medal mistrzostw Polski, ustępując tylko Rekordowi Bielsko-Biała. Podobnie zresztą było w ostatnim sezonie, który zakończyli z 76. punktami na koncie. Klub Sportowy Constract to bez wątpienia drużyna własnego parkietu. W sezonie 2020/21 na swoim boisku, z szesnastu rozegranych spotkań, wygrali 15 i zanotowali tylko jeden remis, 3:3 z Red Dragons Pniewy.



Sporym sukcesem klubu z Lubawy było również wywalczenie Pucharu Polski w roku 2019. Wówczas w półfinale Constract okazał się lepszy od Rekordu - wygrywając 3:0 w Bielsku-Białej i przegrywając 3:4 na własnym parkiecie. W finale najbliżsi rywale Legii mierzyli się z Clearexem Chorzów. W pierwszym, wyjazdowym meczu, chorzowianie wygrali 2:1, ale w rewanżu Constract walczył do końca i w ostatnich trzech minutach - po trafieniach Jakuba Raszkowskiego i Tomasza Kriezela - zapewnili sobie zwycięstwo 5:3 i krajowy puchar do klubowej gabloty.



Obecne rozgrywki Constract rozpoczął od trzech zwycięstw - z MOKS-em, Reiterem Toruń oraz Red Devils Chojnice. Później przyszedł niespodziewany remis 5:5 w wyjazdowym meczu z AZS-em UW Wilanów, w którym ekipa z Wilanowa prowadziła już 5:3, ale ostatecznie po trafieniach Jakuba Raszkowskiego i Bartłomieja Piórkowskiego, przyjezdni doprowadzili do wyrównania. W ostatni weekend lubawianie pewnie pokonali LSSS Lębork 6:2. Najlepszym strzelcem zespołu jest Jakub Raszkowski, zdobywca 8 bramek. Sześć dołożył Sebastian Grubalski, który awansował z zespołem do ekstraklasy przed trzema laty. A kadrze drużyny prowadzonej przez trenera Dawida Grubalskiego, znajduje się pięciu obcokrajowców - włoski golkiper, Tiago Casagrande Otaram, portugalski rozgrywający, Andre Luiz Nogueira Fernandes, dwaj Brazylijczycy - Pedro De Oliveira Silva (skrzydłowy) i Luan Marcelo De Lara Queiroz (pivot), a także hiszpański skrzydłowy, Daniel Mesa Darias.



Construct w tym sezonie zdobył 30 bramek, a stracił ich 13. Pod względem defensywy legioniści mogą pochwalić się lepszą skutecznością - nasz zespół stracił jedynie siedem bramek w pięciu meczach, z czego cztery w ostatnim spotkaniu w Bielsku-Białej. Wydaje się właśnie, że defensywa powinna być kluczem do wyrwania punktów na trudnym terenie w Lubawie, na co oczywiście liczymy. Aktualnie Constract ma tylko punkt przewagi nad naszym zespołem, choć oczywiście nie ulega wątpliwości, że to gospodarze sobotniego spotkania będą zdecydowanym faworytem. - Legia bardzo dobrze spisuje się na początku sezonu. Jest tam fajna mieszanka młodości z doświadczeniem, co jak widać bardzo dobrze funkcjonuje. Największą siłą Legii jest zdecydowanie praca i zaangażowanie w defensywie. Mają też bardzo dobrego bramkarza oraz bramkostrzelnego Mariusza Milewskiego, który napędza tę drużynę, bo jest znakomitej formie - mówi przed meczem zawodnik Constraktu, Tomasz Kriezel.



Sobotnie spotkanie rozegrane zostanie w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie. W obiekcie należącym do lubawskiego OSiR-u, znajduje się jedna, 8-rzędowa trybuna, mogąca pomieścić około 500 widzów. Takiej też liczby publiczności możemy spodziewać się w sobotnie południe, kiedy rozpocznie się mecz. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w nSport+.



CONSTRUCT LUBAWA

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 4-1-0

Bilans u siebie: 3-0-0

Bramki zdobyte/bramki stracone: 30:13



Skład: Tiago Casagrande Otaram, Grzegorz Okuniewski, Jakub Kornat (bramkarze), Mateusz Madziąg, Kacper Sendlewski, Paweł Kaniewski, Andre Luiz Nogueira Fernandes, Sebastian Grubalski, Bartłomiej Piórkowski, Pedro De Oliveira Silva, Tomasz Kriezel, Paweł Ossowski, Luan Marcelo De Lara Queiroz, Jakub Raszkowski, Daniel Mesa Darias, Janusz Okuniewski

trener: Dawid Grubalski



Ostatnie wyniki: MOKS Słoneczny Stok Białystok (d, 4:2), FC Reiter Toruń (w, 3:6), Red Devils Chojnice (d, 9:1), AZS UW Wilanów (w, 5:5), LSSS Team Lębork (d, 6:2).



Strzelcy bramek: Jakub Raszkowski 8, Sebastian Grubalski 6, Bartłomiej Piórkowski 3, Luan Marcelo De Lara Queiroz 3, Daniel Mesa Darias 3, Tomasz Kriezel 2, Kacper Sendlewski 2, Pedro De Oliveira Silva 2.



Termin meczu: sobota, 16 października 2021 roku, g. 12:00

Adres hali: Lubawa, ul. Świętej Barbary 45 (Hala Widowiskowo-Sportowa)

Pojemność hali: 500 miejsc

Ceny biletów: 5 (ulgowy) i 10 zł (normalny)

Transmisja: nSport+