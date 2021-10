Koszykówka

Zapowiedź meczu z Szolnoki Olajbanyasz

Wtorek, 19 października 2021 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę Legię czeka drugie spotkanie w grupie H w ramach rozgrywek FIBA Europe Cup. Tym razem w hali na Bemowie zmierzą się zwycięzcy meczów pierwszej kolejki - legioniści po wygranej w Oradei podejmować będą węgierski Szolnoki, który pokonał na własnym parkiecie FC Porto. Zachęcamy do zakupu biletów i wspierania naszego zespołu!



Zespół z miasta Szolnok został założony w 1959 roku. W swoim dorobku mają 8 tytułów mistrza Węgier oraz 8 krajowych pucharów. W ostatniej dekadzie mistrzostwo kraju wywalczyli w 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 oraz 2018 roku, a rok później wywalczyli ostatni jak dotąd krajowy puchar.



Po raz pierwszy w europejskich pucharach wystartowali w sezonie 2000/01, kiedy rywalizowali w Pucharze Koraca. Na kolejne występy na międzynarodowej arenie trzeba było czekać 10 lat - wtedy cztery raz z kolei przystępowali do rywalizacji w EuroChallenge, dwukrotnie (w 2012 i 2014 roku) kończąc te rozgrywki na czwartym miejscu. Szolnoki grało również dwukrotnie w EuroCupie, dwukrotnie w Basketball Champions League oraz trzy razy w FIBA Europe Cup.







W minionym sezonie zespół zajął drugie miejsce w lidze węgierskiej, rywalizację w pucharze Węgier zakończył na półfinale, a przygodę z FIBA Europe Cup zakończyli na pierwszym etapie rozgrywek. Trzeba jednak oddać najbliższemu rywalowi Legii, że na europejskiej arenie, w ostatnich latach mają zdecydowanie większe doświadczenie w porównaniu z naszym zespołem.



Szolnoki bardzo dobrze radzi sobie w obecnym sezonie - zespół jest wiceliderem węgierskiej ekstraklasy, który przegrał tylko raz - z liderem rozgrywek na jego terenie, Falco KC Szombathely. Poza tym zanotowali pięć ligowych wygranych, jak również w ostatnią środę zwycięstwo na własnym parkiecie na inaugurację FIBA Europe Cup. Węgrzy zwyciężyli FC Porto 81:64. O wygranej gospodarzy w tym meczu zdecydowała ostatnia kwarta, wygrana aż 28:11. O ile Legia w ostatni weekend nie grała meczu ligowego, Węgrzy zagrali w niedzielny wieczór spotkanie, w którym losy meczu ważyły się do ostatniej sekundy, przez co na pewno mogą odczuwać trudy tego spotkania, szczególnie biorąc pod uwagę krótki czas na regenerację. Szolnoki wygrali pierwszą kwartę 22:9, a jeszcze po trzech kwartach ich przewaga wynosiła 13 punktów. Tymczasem w ostatniej partii meczu gracze Pécsi dali sobie rzucić tylko 14 punktów i ostatecznie przegrali na parkiecie rywala tylko różnicą dwóch punktów (78:80). Najwięcej punktów w tym meczu zdobyli Roko Badzim - 22 (4/10 za 3 i 7 wymuszonych przewinień) oraz Marjan Čakarun - 17 (5/11 z gry). Rywale Legii nie pierwszy raz dobrze wymuszali faule przeciwnika i często stawali na linii rzutów wolnych (24/29 w ostatnim spotkaniu).



W kadrze meczowej mają sześciu obcokrajowców. W węgierskim zespole występują dwaj Amerykanie - Gelvis Solano jest rozgrywającym, Markeith Terrell Cummings skrzydłowym. W zespole są także Czarnogórzec, Bojan Subotić (silny skrzydłowy, 203 cm) oraz dwaj Chorwaci - Marijan Čakarun (środkowy) i Roko Badzim (rzucający). 21-letni Podkoszowy Nigeryjczyk, Samuel Taiwo mierzący 204 centymetry ma obywatelstwo węgierskie, a w zespole z Szolnoku gra już piąty sezon.



Węgierski zespół prowadzi Gašper Potočnik, a pomaga mu Szarvas Gábor. W lidze najlepszym strzelcem jest podkoszowy Čakarun, zdobywający średnio 16,2 pkt. na mecz. Niewiele mniej zdobywają Roko Badžim (15,0) oraz Subotić (14,0). W meczu z Porto najwięcej punktów zdobyli Čakarun (8/14 z gry + 10 zbiórek) i Badzim (tylko 4/12 z gry, ale dołożył 7/7 z linii rzutów wolnych) - po 18 oraz Cummings i Subotić (po 16). Przeciwko Portugalczykom, zawodnicy Szolnoki trafili 46 procent rzutów za 2 oraz 48 procent rzutów za 3 punkty. Rywalizację na tablicach wygrali znacznie - zbierając 36 piłek, o 11 więcej od rywali.



Legia przeciwko Węgrom zagra jeszcze bez zakontraktowanego w poniedziałek Strahinji Jovanovicia - ten zgłoszony zostanie do rozgrywek FIBA Europe Cup dopiero od trzeciej serii spotkań. Tak więc podobnie jak w Oradei, legioniści będą mieli ograniczoną rotację na pozycji numer jeden do Łukasza Koszarka i Muhammada-Aliego. W Rumunii z jak najlepszej strony pokazała się przede wszystkim polska rotacja - wspomniany Koszarek, do spółki z Grześkiem Kulką i Darkiem Wyką byli kluczowymi postaciami w naszym zespole. Słabszy dzień miał nasz najlepszy strzelec Muhammad-Ali, który nie mógł się wstrzelić, szczególnie z dystansu. Liczymy również na zdecydowanie lepszy występ Adama Kempa, który w rywalizacji z CSM-em miał ujemny bilans (-16), jak również dobre wsparcie w strefie podkoszowej od Jure Skificia.



Podopieczni Wojciecha Kamińskiego wygrali trzy ostatnie mecze, a przede wszystkim rywalizacja z CSM-em pokazała spore możliwości naszego zespołu. Wygrana na Bemowie na pewno znacznie przybliżyłaby legionistów do wyjścia z grupy FIBA Europe Cup, szczególnie przed dwoma kolejnymi spotkaniami w tych rozgrywkach na własnym parkiecie. Liczymy na gorące wsparcie naszej publiczności. Nasi fani przy okazji środowego meczu będą mieli pierwszą okazję do zakupu naszych koszulek meczowych (169 zł) - zarówno tych, w których Legia gra w europejskich pucharach, jak i ligowych. Koszulki można zakupić również, w promocyjnej cenie, wraz z pakietem na wszystkie nasze mecze w grupie H, FIBA Europe Cup. Posiadacze całosezonowych abonamentów wchodzą na mecz na ich podstawie - dla tych osób przygotowana została promocyjna cena koszulek - 149 złotych.



Zespół z Szolnoku ruszy do Warszawy we wtorek z samego rana - najpierw czeka ich krótka (90 km), niespełna godzinna podróż do Budapesztu, a następnie godzinny lot do Warszawy i transfer do jednego z hoteli w centrum naszej stolicy. W hali na Bemowie trenować będą dwukrotnie - we wtorkowy wieczór oraz w dniu meczu w samo południe.



Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Na czas meczu parking przy hali OSiR Bemowo będzie bezpłatny dla kibiców. Bilety można nabywać cały czas na Legiakosz.abilet.pl, a półtorej godziny przed rozpoczęciem spotkania, otwarte zostaną również kasy biletowe przy wejściu do hali. Bezpośrednią transmisję z Bemowa będzie można obejrzeć w Internecie.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 5-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,2 / 73,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,4%



Skład: Łukasz Koszarek (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 112 (śr. 18,7), Raymond Cowels III 85 (14,2), Łukasz Koszarek 53 (8,8).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76).



Szolnoki Olajbányász

Liczba wygranych/porażek: 6-1

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,1 / 75,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,4%



Skład: Máté Pongó, Gelvis Solano, Roko Rogic (rozgrywający), Kovács Péter, Roko Badžim, Tamas Otto Pallai (rzucający), Markeith Terrell Cummings, Gábor Rudner, Bojan Subotić, Péter Zsíros, Gilszki Erik (skrzydłowi), Marjan Čakarun, Samuel Taiwo (środkowi)

trener: Gašper Potočnik, as. Szarvas Gábor



Przewidywana wyjściowa piątka: Roko Rogic, Roko Badžim, Bojan Subotić, Markeith Cummings, Marjan Čakarun



Najwięcej punktów: Marjan Čakarun 97 (śr. 16,2), Roko Badžim 90 (15,0), Bojan Subotić 84 (14,0), Roko Rogic 58 (9,7), Markeith Cummings 56 (9,3).



Ostatnie wyniki: Naturex-Szte-Szedeak (d, 77:76), Atomerőmű SE (w, 67:90), Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (w, 82:69), DEAC (d, 79:78), HÜBNER Nyíregyháza BS (w, 84:92), FC Porto (d, 81:64), Pécsi VSK-Veolia (d, 80:78).



Termin meczu: środa, 20 października 2021 roku, g.19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Transmisja: Youtube

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)



KUP BILET NA MECZ