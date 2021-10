Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA MECZ LEGIA - LECH FORTUNA: 1 2.80 X 3.55 2 2.71

Molo30 - 5 minut temu, *.centertel.pl 7 goli jak nic odpowiedz

Alex - 11 minut temu, *.plus.pl Mamy szczęście że Cracovia wygrywa bo po dzisiejszym meczu byśmy spadli do strefy spadkowej odpowiedz

Farme(L) - 15 minut temu, *.virginm.net Skład wygląda interesująco. Zmiana Taktyki. Widać, że wypuszcza Czesiek armaty, a nie miny. Będziemy atakować i dobrze. Mam dobre przeczucia Panie i Panowie!!!! Będzie dobrze!!!

„Qrwę kolejorza wrzucimy do morza....” odpowiedz

grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl Jazda z pyrami ma tutaj dwa znaczenia.

1. Pokonanie łacha.

2. Przegranie i zwolnienie michnika odpowiedz

WETERAN - 20 minut temu, *.tpnet.pl Trochę boję się o Jędrzejczyka w środku obrony ,bardzo lubi skakać po plecach przeciwnikow a to jest niebezpieczne w "świetle bramki".Wolę go jednak na bocznej obronie,poza polem karnym. odpowiedz

Michał - 26 minut temu, *.plus.pl Skład jest dobry teraz głowa głowa głowa i zap......Amy na pełnej k....e!!! Jazda z tymi pyrami. Ugotować i zakopać ....i tylko LEGIA LEGIA WARSZAWA!!! odpowiedz

Axlrose - 27 minut temu, *.tpnet.pl Już dawno nie pamiętam, kiedy byłem tak napalony na mecz. Jazda z nimi, tylko zwycięstwo nasza ukochana Legio!!! odpowiedz

Pawciu - 29 minut temu, *.net.pl Mladenovic na lawce... w koncu odpowiedz

MAKEN - 53 minuty temu, *.151.165 ALE gdyby nam coś poszło nie tak jak potrzeba, to użyjemy retoryki rodem zza Odry. To nie przegrała Legia tylko michniewiczowcy. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jaaazzzzdddaaa z nimi panowie. I tylko LEGIA LEGIA WARSZAWA!!!! W tamtym sezonie się z nich śmialiśmy a teraz w lidze nam nie do śmiechu ale szacun i jazda z pyrami. Lejmy ich na pełnej k....e. Nie poddawaj się ukochana ma LEGIO WARSZAWA!!! Jaaazzzzdddaaa odpowiedz

