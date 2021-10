Komentarze (130)

Alban777 - 7 minut temu, *.play-internet.pl Jak warto żyć dla tak pięknych chwil- HEJ LECH.

Czesiu jesteś wielki. odpowiedz

jezus - 22 minuty temu, *.vectranet.pl jak tam pajacu cenzurujacy komentarze? Boli dupcia od prawdy? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 23 minuty temu, *.plus.pl Nie było naporu nie było jakiejś przewagi

groźnych sytuacji nawet po straconym golu żadna z naszych gwiazdek nie wyprula flaków nie było rąbania i wślizgów agresji i nie zmęczyła się za bardzo tym meczem i to jest najgorsze w tym wszystkim. jedyny co nie zawiódł to bramkarz. odpowiedz

yontek - 28 minut temu, *.217.144 Cała Polska z was się śmieje.... resztę dokończ :D odpowiedz

dejne3 - 16 minut temu, *.vectranet.pl @yontek: Goń się napinaczu internetowy, spakuj na juto książki do szkoły i nie zapomnij wypić mleka odpowiedz

yontek - 10 minut temu, *.217.144 @dejne3: Doopa boli z wszyscy was w lidze jepią ?? tak ma być. Cała Polska z was się smieje... resztę dokończ :D odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 minut temu, *.centertel.pl @yontek: Dokończę ,,Cała Polska z nas się śmieje, a na ciebie pies dziś leje,,. odpowiedz

yontek - 3 minuty temu, *.217.144 @dejne3: Zrozum chłopie że waszym największym błedem jest ego pseudo piłkarzy. Mają się za bóg wie co. Myślą ze na stojąco wygrają mecz, są przepłaceni, transfery są wyjątkowo nietrafione. Do tego kudłaty was rżnie w odbyt. Zmiana trenera nic nie pomoże, trzeba zmienić podejście i mentalność. Każdy się na was w lidze napina i dlatego wygrywa. W LE zbyt was lekceważą i dlatego na farcie wygrywacie. Nie życzę wam źle, nie zrozum mnie kmiocie. Po prostu czas zejść na ziemię i rozumieć co nieco. Jak dla mnie Ave Wisła Kraków tylko w moim sercu

odpowiedz

Yontek - 2 minuty temu, *.217.144 @Leśny Dziadek: I tu właśnie wychodzi twoje warszawskie wieśniactwo, zabierz słoiki i wracaj do rodziny :) odpowiedz

Zbieracz kartonow - 30 minut temu, *.plus.pl Żal tylko Tobiasza gościowi naprawdę zależy na tym klubie i grze w jego barwach i chyba tylko jemu z grajków. odpowiedz

No teraz Stasi. Pakazi - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Ja wam pokazu piłkarzyki pajacyki od jutra zapierdol w gulaku w Ksiazenicach!!!!!! odpowiedz

:/ - 35 minut temu, *.plus.pl Mam tylko nadzieję że Czesław jak zostanie to w Neapolu nie wystawi drewna Miszty!!! Tak powiedział w wywiadzie że dziś Miszta musi odpocząć. odpowiedz

(L)egionowo - 35 minut temu, *.vectranet.pl To już koniec Michniewicza dziękujemy za wszystko.

Czerczesow już w samolocie. odpowiedz

scorpion - 36 minut temu, *.vectranet.pl Czesiu, czas wracać do wronek odpowiedz

Szpic - 36 minut temu, *.chello.pl Jak zwykle w lidze bez pomysłu i bez rozegrania w środku pola. Slisz i Lopes to techniczni analfabeci. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, o mistrzostwie można zapomnieć, a jedyną drogą do pucharów w tym sezonie jest zdobycie PP. odpowiedz

KLanik - 40 minut temu, *.chello.pl Co to było? Zagraniczne panienki grają tragicznie. Mogło być nawet 0-2 dla amiki. Żal odpowiedz

Lesny Dziadek - 41 minut temu, *.centertel.pl Ta ostatnia niedziela, Czesiu już dziękujemy.... odpowiedz

Od 3 lat mowie , ze Mioduski doprowadzi ten klub do ruiny - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Mioduski zgaś swiatlo…………… odpowiedz

Rysio - 46 minut temu, *.knc.pl W mordę,ale faza....postawa Legii w lidze to dobry temat na pracę magisterską z socjologii. odpowiedz

BRY(L)US - 38 minut temu, *.pro-internet.pl @Rysio: Zdecydowanie..presja jaka jest w Legii na zwyciestwa paralizuje tak przecietnych pilkarzy..W tym sezonie mozemy byc swiadkiem wielu negatywnych rekordow..coz..otwieram kolejne piwo odpowiedz

atmosferic - 47 minut temu, *.orange.pl Nie ma to jak pożegnać się z szansami na mistrzostwo w połowie listopada - rekord. odpowiedz

wtf - 43 minuty temu, *.chello.pl @atmosferic: Człowieku z przyszłości,mamy dopiero połowę października-rekord Guinnessa odpowiedz

atmosferic - 38 minut temu, *.orange.pl @atmosferic: To znaczy w połowie października miało być. odpowiedz

Legia - 50 minut temu, *.telkab.pl Papszun...WITAMY odpowiedz

cuLt - 44 minuty temu, *.18.140 @Legia: Prezesie dlaczego tak pużna decyzja, wierzył pan Czesiowi tak długo? Szkoda straconych pkt!Mistrza obronimy tylko na farcie kiedy czołówka zacznie dołować a my wznośić sie z super trenerem! odpowiedz

77/82 - 42 minuty temu, *.chello.pl @Legia: papszun? Kolejne polskie trenerskie zero? odpowiedz

Po(L)ubiony - 51 minut temu, *.aster.pl Ładna akcja: Slisz z Jedzą nie mogli dogonić Ishaka z piłką i sfaulować, ale Musiał i tak docenił ich chęci i obydwaj dostali żółtka. odpowiedz

hipopotam - 52 minuty temu, *.centertel.pl Slisz nie mógł gościa dogonić, aby go za koszulkę pociągnąć. Ja cię kręcę, ale motoryka wybitna. odpowiedz

Wawa - 54 minuty temu, *.chello.pl Czesiu bez składu I ładu dno

Slisz tragedia

Czesław

Won

Won odpowiedz

Top 1, comments - 56 minut temu, *.18.140

bum - 18 minut temu, *.128.192

Motoryka - brak

Szybkość - brak

Kontrola nad piłką i przyjęcie - brak

Panika i rozstrojenie tak to wygląda.

Żegnaj Czesław

odpowiedz

Syn trenera - 52 minuty temu, *.plus.pl @Top 1, comments :100 % racji plus Slisz na boisku trudno wygrać w 10 odpowiedz

Witam - 57 minut temu, *.getfiber.pl Kto nowym trenerem ma być? odpowiedz

Leśny Dziadek - 53 minuty temu, *.centertel.pl @Witam: Ojrzyński, Papszun albo Stanisław odpowiedz

cuLt - 49 minut temu, *.18.140 @Leśny Dziadek: Każdy z nich dopinguje Legie, a Cześ Lecha ,....... odpowiedz

77/82 - 40 minut temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: oby żaden z tych polskich pseudotrenerów. odpowiedz

Witam - 24 minuty temu, *.getfiber.pl @Leśny Dziadek: Ojrzynski lepiej nie...choć dla zarządu może być najtaniej bo Mielec płaci, Papszun nie teraz a Czerczesow zagadka odpowiedz

Leśny Dziadek - 12 minut temu, *.centertel.pl @Witam: Jednego jestem pewny - ktoś pokroju Czerczesowa lub Okuki. Na wesoło, ale zamordyzm. Szczerość i sprawiedliwość, dość kolesiostwa, głaskania. Czas z chłopców zrobić mężczyzn. I koniec z BATONAMI! odpowiedz

Leśny Dziadek - 57 minut temu, *.centertel.pl Gdy idziesz do dobrej knajpy, zamawiasz danie firmowe, liczysz na pyszną kolację. A dostajesz parówki i gratis - nieświeży, gruby serdel... odpowiedz

grzrsiek - 34 minuty temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: dokladnie odpowiedz

Sebo(L) - 57 minut temu, *.centertel.pl Ligę niestety trzeba już tylko ratować bo zapowiada się walka...o utrzymanie. Żeby zagrać w przyszłym sezonie w Pucharze Konferencji trzeba skupić się na wygraniu Pucharu Polski. Innej drogi już niema. W lidze już w zasadzie się po tym meczu nie liczymy. odpowiedz

Nh1234 - 59 minut temu, *.grefnet.pl Może już czas na zmianę trenera.... odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl Niestety pyry kontrolują mecz. Legia kolejny raz nie potrafi prowadzić gry. Umiemy grać tylko z kontry Spartak, Angole. Motorycznie.. Dramat. Dwa razy wolniejsi nasi stoją i czekają na piłki by by Czesiu odpowiedz

LEGION - 1 godzinę temu, *.chello.pl Michniewicz - KUŹWA ODEJDŹ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dziadu borowy !!!!!!!!!!! odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.166.52 Ja proponuje tak; Czerczesow na ligę, geniusz na LE. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kopytko.... odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl w tym sezonie mistrza nie będzie odpowiedz

ludek - 1 godzinę temu, *.com.pl przydałby się u nas w drużynie taki piłkarz jak Radović co zawsze w końcówkach meczów potrafił przyspieszyć i często wypracowywał albo strzelał gole odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl Amikorze na luzie a my jakbyśmy mieli spętane nogi. odpowiedz

Legia-LovingLublinianka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Smutno mi... M. Emreli I E. Muci zdjęci - Panie Trenerze, to cios w serca Kibiców! Niepojęte :( :( :(

Nie poddawaj się, Ukochana ma!!! odpowiedz

Fan - 1 godzinę temu, *.plus.pl Amica przeważnie przegrywała u nas także spokojnie jeszcze trochę czasu jest. odpowiedz

ryba socho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Może ten fartowny lopes... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @ryba socho: i Kostorz powinien wejść może zaskoczy jak Rosołek i Skibicki? odpowiedz

Robson - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tragedii ciąg dalszy.

Michniewicz pakuj Mandżur. odpowiedz

Kibic z tik-toka - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie poddawaj się... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Nie gramy kompletnie nic. "Kaos" - jak mówił Smuda. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Niepokonane miasto niepokonany klub jak to ładnie jak to ładnie kontrastuje z wynikiem i gra odpowiedz

Bruno - 1 godzinę temu, *.plus.pl Po co nasi kibice dalej się tak drą jak przegrywamy. Ogarnia to ktoś ? odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.128.192 Motoryka - brak

Szybkość - brak

Kontrola nad piłką i przyjęcie - brak

Panika i rozstrojenie tak to wygląda.

Żegnaj Czesław odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A Vuković siedzi na kanapie i mysli jakie sukcesy osiagnal by z josue, kastratim, mucim, luqinhasem i emrelim w skladzie.

Pewnie juz mialby z 30 wariantow rozgrywania pilki. Podczas gdy Legia Michniewicza tylko 1- dosrodkowania na afere odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl Skończy sie 2:1 Lopes i Kostorz strzela odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.238 Pierwszy raz od wielu lat pozostaną nam emocje związane z walką o utrzymanie w lidze, wygląda to fatalnie, pozdro Kuchy. odpowiedz

Mioduski wiesz co…. Gowno !!!!!!!!!! - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mniej honor kudłaty i daj sobie spokoj !!!! odpowiedz

ludek - 1 godzinę temu, *.com.pl jak przegramy to czesio na wylocie po tym meczu,no i może dobrze odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mina Mioduskiego zapowiada burze po meczu odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.128.192 No i hooy no i cześć odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jeszcze 40 minut musimy się z tym trenerem pomęczyć. odpowiedz

oma - 1 godzinę temu, *.net.pl I wsio . odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pozamiatane, bye bye bye Czesiu feajerze odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Emreli z głowy na pustaka nie trafia,ten typ tak ma! odpowiedz

ryba socho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl qrwa szybciej, szybciej odpowiedz

WWL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mecz narazie lipa.

Optycznie więcej z gry ciekawego pokazała amica odpowiedz

pol - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kiedy tego kaleczniaka wieteskę wyj.....bią z tego klubu??????????? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech qrwa jeszcze raz jakiś "ekspert" powie,że Sousa powinien przyjeżdżać na mecze ekstraklasy!Te hity powinny odbywać się w tajemnicy,by obcy szkoleniowcy nie skradli naszym tych unikatowych rozwiązań!A tak na poważnie to dziura w pomocy,panika w obronie i osamotniony Emreli nie mogący przytrzymać piłki choć przez kilka sekund.No i oczywiście dzida do przodu na aferę,oto co wymyślił pan Cesław przez 2 tygodnie. odpowiedz

Antyczesio - 1 godzinę temu, *.plus.pl @wtf: wymyślił taki plan żeby nie skrzywdzić ukochanego klubu. odpowiedz

Leśny Dziadekl - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ps. Wygląda jakby wszyscy się męczyli ze wszystkimi. Nie ma chemii, nie ma fizyki, jest awaria prostaty. Leją bez żadnej kontroli, na wszystko i wszystkich. odpowiedz

bókmacher - 1 godzinę temu, *.160.21 typowe gónwo na 0:0 odpowiedz

Wyborcza - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @bókmacher: miałeś rację odpowiedz

ludek - 1 godzinę temu, *.com.pl 3 celnych podań do przodu nie potrafimy wykonać,zresztą amica tak samo oni podają do nas a my do nich i tak cały czas,straszna kopanina,rozumiem jakbyśmy tak zagrali z Napoli to by było nieźle ale gramy tylko z amicą i zamiast się rzucić na nich to se uskuteczniają tą kopaninę ,jakby nas tu remis urządzał a jeden punkt w tym meczu nam nic nie daje to tak samo jakbyśmy przegrali ps.sorry za trochę chaotyczny wpis ale mam dziś problemy z koncentracją:) odpowiedz

word!up - 1 godzinę temu, *.net.pl Ale padaka . Taktycznie lipa do kwadratu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie ma determinacji, nie ma pomysłu na grę, nie ma choćby próby dominacji czy pressingu. Chłopaki oszczędzają siły na Napoli. A może już mają dość sezonu i myślą o urlopie. A kto bogatemu zabroni... odpowiedz

Yoł - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Dalej ta sama gra...jak wygramy to przypadkiem...chyba czas na zmiany... odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl Gdyby Tobiasz nie miał brody to mógłby wyglądem przypominać Zbyszka Robakiewicza

Interwencjami też nie byłby od niego gorszy odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Johansson na razie dobrze sobie radzi z gwiazdorkiem Kamińskim a i do przodu ciekawie gra. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gra do d…. doping też do d… odpowiedz

Pele - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pusia: na starym stadionie jak Żyleta by ryknęła orkiestra z Krytej zagrała to by się posrali Amiki grajki że strachu a tak ... odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pele: 3:0 petrochemia 1998 wiosna do dziś wspominam odpowiedz

Leśny Dziadekl - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dziesiątki niecelnych podań, co ci ludzie robią na treningach. Może jedzą batony i chipsy. odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadekl: Wieczny płaczku ,s,,,,j odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Biała Siła: Chciałbyś kolego Dariusza. Idz i całuj dalej jego buty. odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: Nie jesteśmy kolegami i nie będziemy ,s,,j odpowiedz

Leśny Dziadek - 55 minut temu, *.centertel.pl @Biała Siła: My na pewno nie, ale ty i twój idol- D. M. jesteście bardzo blisko. odpowiedz

Bryndza w kolejnym meczu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trener klaun, piłkarzyki pajacyki… odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Powoli się cofamy i Amica sobie za dużo pozwala niedobrze. odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl wieteska ???????????????????????? odpowiedz

Leśny Dziadekl - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wieteska ma świetnie ułożoną nogę. Szkoda tylko, że nie orientuje się, na którą bramkę strzelać... odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Wieteska już nam załatwi wynik odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl Miszta by się nawet nie ruszył i byłby samoboj. odpowiedz

Kibic z tik-toka - 2 godziny temu, *.plus.pl Nędza w studiu jako ekspert i nędza na boisku jak na razie. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kibic z tik-toka: dokladnie odpowiedz

Leśny Dziadekl - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pomysłu na grę, na razie nie widzę. odpowiedz

ryba socho - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nareszcie mladen na ławie, Skład jak należy bez skibickich i innych niepotrzebnych nazwisk. Miszta .... odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Doping na Legii jest tak nudny i monotonny że mdłości łapią - tylko 90 minut legio, legio, legio legio legio , na na na na, na na na na, na na na na na na na. I tak w kółko - kurfa nie ma innych piosenek? jakie to wkur...ające :-/ odpowiedz

B - 2 godziny temu, *.master.pl @atmosferic: najnudniejsze są twoje wypociny odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Jedza ju zaczyna walić

Babole odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Mladenovic na ławce to dobrze ale Nawrocki? odpowiedz

Tom1 - 2 godziny temu, *.orange.pl 1-3 sorry ale tak obstawiałem odpowiedz

anonim - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl 1-1 odpowiedz

Jerz z Potoku - 3 godziny temu, *.chello.pl Patrząc na składy obu drużyn można przypuszczać, że ten mecz, to nie będą tradycyjne piłkarskie szachy. Prawdopodobnie padnie dużo goli. Oby o ten jeden więcej dla Legii.

Tobiasz w bramce, to duże ryzyko trenera Czesława, ale być może kierował się on wiedzą, której my kibice aktualnie nie znamy.

Optymistyczne serdeczności odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 godziny temu, *.plus.pl @Jerz z Potoku: Tobiasz w bramce to dobrze bo lepszy od Miszty jest nareszcie to Czesiek zauważył. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Spoko - dziś wygramy, załadują nam pierwsi bramkę, ale min. 2 strzelimy i 3 punkty zostaną przy Ł3 :) odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze: skad te przypuszczenia? odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Coś czuje że LEgia dziś z 5 goli dostanie w plecy. odpowiedz

B - 2 godziny temu, *.master.pl @atmosferic: a ja czuję ze tobie nic się nie poprawiło odpowiedz

Stefan - 3 godziny temu, *.chello.pl Michniewicz to najlepszy trener!!! Tylko piewcy jak zwykle by trenera zwalniali. Nikt nie zauważył na bramce zmiana z dużą dawką ryzyka.!!! odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl @Stefan: zauważył że Miszta to drewno i wystawił Tobiasza jakie to ryzyko że broni lepszy. odpowiedz

Molo30 - 3 godziny temu, *.centertel.pl 7 goli jak nic odpowiedz

Alex - 3 godziny temu, *.plus.pl Mamy szczęście że Cracovia wygrywa bo po dzisiejszym meczu byśmy spadli do strefy spadkowej odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Skład wygląda interesująco. Zmiana Taktyki. Widać, że wypuszcza Czesiek armaty, a nie miny. Będziemy atakować i dobrze. Mam dobre przeczucia Panie i Panowie!!!! Będzie dobrze!!!

„Qrwę kolejorza wrzucimy do morza....” odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jazda z pyrami ma tutaj dwa znaczenia.

1. Pokonanie łacha.

2. Przegranie i zwolnienie michnika odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl @grzesiek: Nawet po minimalnej porażce nie zwolni go - musiałby przegrać 0-3 i wyżej. O wygranej nie ma tu mowy - Legia jest za słaba przez tego trenera. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @atmosferic: w pezyadku porazki calkiem mozliwe ze trener nasz zostanie zeolniony i nie bedziemy czekać dlugo na tą informacje. odpowiedz

WETERAN - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Trochę boję się o Jędrzejczyka w środku obrony ,bardzo lubi skakać po plecach przeciwnikow a to jest niebezpieczne w "świetle bramki".Wolę go jednak na bocznej obronie,poza polem karnym. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Skład jest dobry teraz głowa głowa głowa i zap......Amy na pełnej k....e!!! Jazda z tymi pyrami. Ugotować i zakopać ....i tylko LEGIA LEGIA WARSZAWA!!! odpowiedz

Axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Już dawno nie pamiętam, kiedy byłem tak napalony na mecz. Jazda z nimi, tylko zwycięstwo nasza ukochana Legio!!! odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Mladenovic na lawce... w koncu odpowiedz

MAKEN - 4 godziny temu, *.151.165 ALE gdyby nam coś poszło nie tak jak potrzeba, to użyjemy retoryki rodem zza Odry. To nie przegrała Legia tylko michniewiczowcy. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Jaaazzzzdddaaa z nimi panowie. I tylko LEGIA LEGIA WARSZAWA!!!! W tamtym sezonie się z nich śmialiśmy a teraz w lidze nam nie do śmiechu ale szacun i jazda z pyrami. Lejmy ich na pełnej k....e. Nie poddawaj się ukochana ma LEGIO WARSZAWA!!! Jaaazzzzdddaaa odpowiedz

