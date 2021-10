Michniewicz: Legia sobie poradzi

Czesław Michniewicz (trener Legii): Dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie. Utrzymywaliśmy się przy piłce i zdobyliśmy bramkę, która nie została uznana po analizie VAR. Po chwili Josue trafił w poprzeczkę i wydawało się, że mecz jest pod kontrolą. Lech też miał swoje sytuacje, ale do przerwy był sprawiedliwy remis. Po zmianie stron powinniśmy prowadzić 1-0, bo Mahir miał piłkę na głowie, ale niestety strzelił obok. Po chwili straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Ishak trafił idealnie. Dokonaliśmy zmian, bo chcieliśmy ożywić boki, próbować zagrać Mladenovicia na Pekharta. Były sytuacje i mogliśmy zdobyć bramkę, ale to nam się nie udało. Jeszcze w końcówce dopuściliśmy się błędu, którego efektem był rzut karny. Na szczęście Kacper Tobiasz obronił i bardzo się z tego cieszę. Może to nie dało nam punktu w końcowym rezultacie, ale to ważny moment. Szczególnie, że to młody, zdolny zawodnik. Przegraliśmy, co mnie martwi i mam świadomość jak wygląda tabela ligowa, ale nic teraz nie zmienimy. Nie martwię się o swoją przyszłość. Martwię się szóstą porażką w lidze. Co będzie, to będzie. Pracuję najlepiej jak potrafię. Legia ma grać w europejskich pucharach i taki był cel przed startem sezonu. Lipiec i sierpień to był trudny czas. Dziś to jest nowa drużyna. To zespół wciąż w budowie. Mamy świadomość, jaka jest sytuacja w tabeli, ale co będzie, to będzie. Legia jest na tyle silna, że poradzi sobie w tej trudnej sytuacji. To doświadczenie dla każdego z nas. Liga Europy i wyniki w europejskich pucharach - to jest miłe, ale na koniec dnia patrzymy na ligę. Tabela nie wygląda fajnie. Ciężko mi powiedzieć, z czego wynika postawa Mahira Emreliego w lidze. Gdyby wykorzystał dzisiejszą sytuację, to pewnie byśmy o tym nie dyskutowali. Mówiłem mu, że powinien być bardziej aktywny i wydawało się, że zaczął grać bardziej intensywnie... Na pewno musi strzelać bramki, żeby zyskać pewność siebie. Zresztą, z tego go rozliczamy. Sądzę, że dziś nie może być zadowolony ze swojego występu. Co do Ribeiro, to pozytywnie oceniam występ tego chłopaka. Ostatnio miał okazję zagrać w rezerwach, choć nie był to olśniewający występ. Trenował ostatnio z nami i wiedziałem, że Mladen może nie być w pełni formy po powrocie z kadry. Dziś Ribeiro zagrał przyzwoicie, ale jeszcze nie pokazał wszystkiego. Ten chłopak ma przyszłość przed sobą. To, że dziś wyszliśmy w innym ustawieniu wynikało z tego, jakich zawodników mamy do dyspozycji. Chciałem zmieścić na boisku Josue i Kastratiego, ale Josue to nie Kapustka, a Lirim to nie wahadłowy. Stąd taka, a nie inna taktyka.

Carlitos - 11 minut temu, *.tpnet.pl Kapustka wyleciał ze składu na początku sezonu

Wszołek poszedł do Unionu bo nie grał w I składzie

Juranovica dali do Celticu mimo gry w eLE

Na Vesovica się obrazili bo żona coś napisała



Kto ma grać w środku pola??? odpowiedz

Koko123zambrów - 25 minut temu, *.net.pl A ja bym czesława przynajmniej do końca rundy zostawił. Pamiętajmy większość transferów na ostatnią chwilę była zrobione, a do tego kontuzje kapustki, Boruca. Czesiek ma potencjał aby ten kryzys ogarnąć. Dajmy mu czas przynajmniej do grudnia, już moim zdaniem w meczu z Lechem było ciut lepiej jak z Lechią odpowiedz

bono - 52 minuty temu, *.orange.pl Zostawić Czesława do końca sezonu. Chłop nie jest przeciętnym trenerem i mam pewność, że ogarnie puchary przez puchar Polski. Kto miałby go zastąpić z Polaków

chyba- tylko Papszun ,ale presja Łazienkowskiej , to nie bocznica kolejowa w Częstochowie. No chyba że Stanisław ,ale to marzenie ściętej głowy. Mój typ na koniec sezonu 3 w lidze i Puchar Polski.











trenerem odpowiedz

Morgi - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Nie ma co się przejmować, trzeba zdjąć presję z chłopaków i zaczną wygrywać. Olać to mistrzostwo, nie hvstaraja się wygrać kolejny mecz, grać podaniami, wypieprzyć Jędrzejczyka drewno na zbity pysk, walczyć o puchar Polski i utrzymać się, cieszyć się grą. Olać te porażki. Porażka to jest rak matki albo wypadek dziecka. Nie macie większych zmartwień niż miejsce Legii w tabeli? odpowiedz

Leśny Dziadek - 56 minut temu, *.centertel.pl On już się poddał i doskonale wie, że to koniec jego pracy w Legii. A dzisiejszy mecz pokazał, że piłkarze nie będą z niego umierać. odpowiedz

Hubi40 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pieprz.... głupot. Mam nadzieję że to był twój ostani mecz i przyjdzie trener, który uratuje sezon. odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl s''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' odpowiedz

legionista - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ehh, i będzie jkzlechem A właściwie z maila w zeszlym roku odpowiedz

urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panowie na spokojnie : mecz przegrany to norma w tej kolejce , czyżby grajkowie powolutku przechodzili obok meczów ligowych ? Stwierdzenie czy pytanie ? Kolejny mecz gdzie są nie wykorzystane sytuacje ? I porażka .Czy mamy bramkarza który na tą chwilę obstawi bramkę ? Czy Miodek myślał wcześniej by grajkowie byli przygotowani grać w LE i Ekstraklasie na wysokim poziomie ? Wątpię . Taki krótki skrót akcji jesiennych rozgrywek ,pozdro odpowiedz

D91 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Stasiu mógłby wrócić odpowiedz

Waw - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przecież choragiewy niedawno pisaliście w komentarzach ze Czesiek mistrz, Czesiek dzięki - takich debilnych kibiców to chyba tylko Legia ma w Polsce.. Jesteście głupsi od pudla. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Waw: masz rację kolego.. Żeby nie trener to dzisiaj licznik Legii bez pucharów kręcił y się w najlepsze. A to nie trener nie strzela z 5 m do bramki.... Panie Emreli.. odpowiedz

AdamS - 2 godziny temu, *.orange.pl Proponuję na kolejnym meczu albo zejść z trybun na 15 minut, albo wejść dopiero po 15 minutach. Nie pomoże, to na kolejnym pół godziny i tak dalej. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Mam zakład że Michniewicz nie zobaczy Neapolu. Loczek działaj. odpowiedz

Bydle - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Josue to nie Kapustka, Lirim to nie wachadlowy, Michmiewicz to nie trener a Mioduski to nie Prezes. Legia to nie potęga a wy wszyscy walicie nas w wała odpowiedz

Woot - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Bydle: a wachadlowy to nie to co myslisz odpowiedz

Wawq - 2 godziny temu, *.chello.pl Czesław jesteś słabym

Trenerem

Odejdź

Żal patrzeć jak zepsułeś ten zespół

Odejdź odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Wawq: Też mi się nie podoba gra w lidze ale założę się, że po meczu z Leicester piałeś z zachwytu. odpowiedz

Załamka - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @L:

No i co w związku z tym?! Ma nas teraz z ligi spuścić bo się udał mecz z Leicester?! Sory ale już dość mydlenia oczu tą LE, takiego upokorzenia w lidze jak ten sezon to od 1992r nie było. Ale nie, super jest bo z Leicester wygrali... Idźcie się upić ze szczęścia dzisiaj w takim razie wszyscy co tak myślicie... odpowiedz

zaba285 - 2 godziny temu, *.116.118 oj słowik słowik, chyba w końcu wylecisz w siną dal odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.net.pl Legia ma grać w europejskich pucharach oraz dobrze w lidze. To takie trudne ? To ciągłe pier...nie o zmęczeniu jest śmieszne . Rotowanie składem to zbrodnia na futbolu . To jest ich zawód i nie ma żadnych durnowatych tłumaczeń o zmęczeniu . Po prostu jak ktoś jest cienki jak dupa węża niech pakuje manatki i won z Legii !!! odpowiedz

Historyk - 1 godzinę temu, *.virginm.net @word!up: no, a do tego standardowy tekst Czeslawa i Miodulskiego "zespol jest w budowie".... odpowiedz

Matt - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Oglądałem dziś ten mecz i uświadomiłem sobie jedną rzecz. Jak Skorża został trenerem Legii, uważałem, że to zła decyzja. Gdzieś tam w lidze, może i w Lechu pałętał się Michniewicz. Jego również chyba nie rozważaliśmy jako potencjalnego trenera Legii za kilka lat. A to się stało. Jak działa ta trenerska karuzela w Polsce?! Sytuacja zmienia się w taki sposób, że goście w ogóle nie przymierzani do stanowiska w końcu je obejmują. Brak fachowców? Wygórowane stawki? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Czesław, skoro na ciebie nawet klubowa sprzątaczka (szacunek dla tej pani / tego pana) leje, gryząc batona Czarusia, to piłkarze bedą słuchać? Play Station i BATONY Grześki w dłoniach...Dajcie mu pudełko Snickersów na drogę do Poznania i niech jedzie czym prędzej, najlepiej Pendolino (tam mają smakowite batony Marsy). odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: Człowieku przecież ty jeszcze nie dawno go wychwalałeś pod niebiosa a teraz go do Poznania wysyłasz? Co jest kur...??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: Mam tylko jedną prośbę do Ciebie, nie pisz bredni. Wystarczy, że gość opowiada głodne kawałki. Nie wychwalałem, tylko pisałem, że warto dać szansę. Ale to było pół roku temu. Po kiepskiej wiośnie, liczyłem że da radę wszystko ogarnąć, nie dał. Oczywiście do tego dochodzą te sprawy, które są od 5 lat. A to, że cieszyłem się ze xwycięstw w Europie...a co miałem wyć z rozpaczy? Dlatego jeszcze raz proszę - nie kłam. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Jedyny mecz za Michniewicza kiedy zdominowalismy rywala to pierwsze 45 minut z Pogonią i 45 minut w Lubinie. Zdecydowanie za mało. Drużyna nie ma żadnego pomysłu. Tylko wrzutki na aferę. Czesiek tego już nie dźwignie. odpowiedz

Korwinista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Stasiek Czerczesow!! odpowiedz

CuLt !Legia! KING! - 2 godziny temu, *.18.140 KIBIC LECHA TRENER LEGII TO NIGDY NIE MA SENSU W WARSZAWIE! odpowiedz

sks - 2 godziny temu, *.plus.pl @CuLt !Legia! KING!: Czesiu jest z Bałtyku Gdynia!!! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Czechu też sobie poradzisz w telemarketingu. odpowiedz

R. - 2 godziny temu, *.chello.pl "Przegraliśmy, co mnie martwi i mam świadomość jak wygląda tabela ligowa, ale nic teraz nie zmienimy".

Może prezes w środę coś zmieni .... Jak tam loty z Moskwy? odpowiedz

Ale - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale by mi Czesiek zaimponowal jak by podał się do dymisji.. Większość powie że bajki piszę ale trzeba wierzyć w jakieś wartości! odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Czesiu ty lepiej idź potrenuj drużyny z 3 ligi Grenlandii! odpowiedz

Trenejro - 2 godziny temu, *.m247.com jak mozna oceniac dobrze prace trenera ktory robi 9pkt w 9meczach, woźna by zdobyla nie mniej odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl To żeś odkrył Hamerykę....Czasem lepiej milczeć... odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Cesiu,

Legia na pewno sobie poradzi,tyle tylko że już bez Ciebie.

odpowiedz

DRAMAT - 2 godziny temu, *.com.pl Legia przycisnęła od momentu gdy Czech tylko wszedł na boisko , ale no niestety chyba wybił sobie zęby o konar . Po co ten Czesiek to drewno wpuszcza na boisko . Jeden wielki DRAMAT, klasyk dla Lecha . odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.orange.pl Czesiek trzymaj się! odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl 6 porażek lol to więcej niż Termalica która ma 5 i 4 remisy... Omg odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Żegnamy Czesław odpowiedz

