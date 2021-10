Konferencja pomeczowa

Skorża: To było wymagające spotkanie

Niedziela, 17 października 2021 r. 20:23 Fumen, źródło: Legionisci.com

Maciej Skorża (trener Lecha): Trudny mecz za nami. W wielu aspektach to było wymagające spotkanie. Cieszę się przede wszystkim z mentalnej postawy zespołu. Były różne fazy tego meczu, ale nie straciliśmy pozytywnego nastawienia. Team spirit był na odpowiednim poziomie. Cieszę się, że udało się wygrać, bo nie jest to łatwa sztuka na Łazienkowskiej.



Dziś każda ekipa miała swoje okazje i cieszę się, że mogliśmy wykorzystać jedną z nich i wygrać. Niemniej jednak, nie wszystko działało tak jak mogło. Graliśmy nerwowo i Legia stwarzała zagrożenie. Powinniśmy bardziej wypychać rywali od bramki. Aczkolwiek nie chcę już marudzić i wybrzydzać. Wciąż się uczymy, chcemy być lepsi i nadal dużo pracy do wykonania przed nami. Od jutra szykujemy się do meczu z Wisłą Płock.



Oczywiście, były dodatkowe emocje i nie będę tego ukrywać. Cała drużyna żyła tym meczem od pewnego czasu. Legia to firma i aktualny mistrz Polski, więc to teoretycznie był najtrudniejszy mecz w sezonie. Zatem i poziom motywacji musiał być topowy, żeby myśleć o wygranej.



Nie ukrywam, że była lekka nerwówka, jak Ishak nie strzelił. W zasadzie mógł zamknąć mecz i byłby spokój, a tak, Legia mogła wyrównać, bo jak się ma Pekharta w swoim zespole, to można liczyć na zagrożenie. Mogliśmy tego uniknąć. Co nie zmienia faktu, że jak będzie kolejny rzut karny, to Ishak nadal będzie jego wykonawcą.



Mistrzostwo Polski? Nie ma mowy. To dopiero 11. kolejka. Przed nami będą trudniejsze momenty. Także nie myślimy o tytule, bo teraz byłoby to nierozsądne. Kompletnie. Nie ma takiego myślenia w drużynie. Jest pełna pokora i skupienie na pracy.