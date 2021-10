Znów na tarczy

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Sebastian Mucha

Techniczny: Wojciech Myć



przega - 2 sekundy temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję, że właściciel tym razem, okaże się mężczyzną i da trenerowi czas na wyjście z drużyną z kryzysu. Wywalanie trenera, który zarobił dla nas tyle kasy w LE byłoby chamskie. Przecież do wejścia do europucharów wystarczy zdobycie Pucharu Polski. Zejdźmy na ziemię, nie musimy co roku być mistrzem. odpowiedz

Michał - 1 minutę temu, *.plus.pl Zapomniałem Slisz tragedia i cała pomoc i napastnicy i obrona. Tobiasz najlepszy ...kurwa ale to bramkarz odpowiedz

grzesiek - 1 minutę temu, *.centertel.pl Trener podobno wlasnie zostal zwolniony , jutro ma zostać podane oficjalne info.





Vuko wroc :) odpowiedz

Mr.Kanister - 1 minutę temu, *.play-internet.pl Haha Czesiek chciał zmylić wysłanników z Napoli taką padaką. odpowiedz

jeż z krwotoku - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl Jeż z Potoku napisz coś bedzie można się znowu z ciebie pośmiać odpowiedz

Adi - 3 minuty temu, *.centertel.pl OSIĄGNĘLIŚMY TOTALNE DNO JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM DOŚĆ TEGO CZAS COŚ Z TYM ZROBIĆ odpowiedz

Legia to My. - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Bracia,o co chodziło z końcową spiną z poznańskimi syfiarzami? Ktoś wie..? odpowiedz

Pacho - 5 minut temu, *.chello.pl Od początku pisałem, że ok ale nie ma się co podniecać i czas na podsumowania będzie po sezonie jeśli chodzi o Czesława. Ładnie wygląda to w LE, a cienko w klapie. Większość piłkarzy nie ma motywacji w klapie. Krótkie kontrakty, brak wizji, zmieniający się trenerzy jak rękawiczki plus tragiczny poziom sędziowania. Tylko się pokazać w Europie i uciekać... Nie jestem za zmiana trenera. Na spokojnie. Zaległe wygrać i przepaści nie będzie do czołówki. Szkoda tylko, że Vuko zwolnili tak wcześnie. odpowiedz

Qurtua - 45 sekund temu, *.t-mobile.pl @Pacho: Dalej nic nie rozumiesz? Legia przegrała walkę o mistrzostwo w październiku. Piszesz, że zaległe mecze. Przecież my za tydzień znowu przegramy a te wirtualne punkty z zaległości można sobie w dupę wsadzić. odpowiedz

Rob - 6 minut temu, *.as45177.net Powtarzam po wp, ostatnia przegrana u siebie z Lechem za Skorzy w 2015. Mistrzem zostal Lech odpowiedz

j24 - 6 minut temu, *.chello.pl Lech wyraźnie lepszy od początku do końca. I tyle, bo co więcej można napisać. Uważam że nieustająca karuzela trenerska to jedna z większych niedorzeczności w polskiej piłce, ale tutaj jakieś decyzje muszą chyba zostać podjęte przez właściciela. Sześć porażek w dziewięciu meczach, w jednej z najsłabszych lig Europy, to jest coś nie do zaakceptowania w klubie o takich aspiracjach, jakie ma Legia. odpowiedz

Wolfik - 7 minut temu, *.mm.pl Nie wiem, kto zostanie MP w sezonie 2021/22. Wiem natomiast, że nie bedzie to Legia. Pozostaje skupić się na LE oraz PP bo tylko przez te rozgrywki możemy się dostać do eliminacji CL.



Mecz obejrzałem na pełnym spokoju, gdyż po tym co zobaczyłem w Gdańsku nie miałem złudzeń, że mecz z Lechem bedzie inny. Większości pozyskanych zagranicznych graczy ma wywalone na grę w lidze. Johansson, Kastrati, Josue, a nawet Emreli i Muci graja w licze na pół gwizdka. Za rok juz ich tutaj nie bedzie, więc po ciula się spuszczać.



Smutny dzień. Nie pamietam kiedy juz w pażdzierniku przegralismy mistrzostwo. odpowiedz

Sebo86l - 7 minut temu, *.orange.pl Zawsze dawałem Czesiowi 3 w każdej ankiecie. Na więcej nie zasługuje. Na razie do widzenia ale pewnie z Nespolu przywiążą korzystny rezultat. Ja zmienił bym trenera ale na lepszego a na takiego nas nie stać niestety odpowiedz

Kibic - 7 minut temu, *.84.166 Nikt żadnego mistrzostwa nie przypieczętował. Raków i Lechia póki co nie zawodzą. Z roku na rok grupa pościgowa jest silniejsza. W zeszłym Raków długo się utrzymywał. W tym Lechia też ma szansę namieszać razem z Rakowem! odpowiedz

Trampek - 8 minut temu, *.125.29 Niestety! Ale w trybie pilnym potrzebna jest świerza krew !!! I Nie mam na myśli piłkarzy. Jeżeli to nie nastąpi ,LEGIA ... będzie walczyć o ...... utrzymanie się w e-klapie . Oczekuję wiadomości w najbliższych dwóch - trzech dniach, które zadecyduję o oddaleniu groźbę gry w grupie spadkowej . Właściciel LEGII powinien zdać sobie sprawę, jaka ma być jego decyzja w tym temacie. odpowiedz

Ktoś - 9 minut temu, *.net.pl Jebac LEGIE! odpowiedz

ss - 3 minuty temu, *.160.7 @Ktoś : ciebie jebać pizdo! odpowiedz

Legia To My. - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl @Ktoś : wypie...do Wronek odpowiedz

leszek - 9 minut temu, *.t-mobile.pl legła poległa teraz napoli na ziemie ich sprowadzi odpowiedz

Po co wpuszcza Czesiu to drewno - 10 minut temu, *.com.pl LEGIA ZACZĘŁA CISNĄĆ GDY WSZEDŁ TYLKO GENIALNY CZECH :) - ALE CHYBA WYBIŁ SOBIE ZĘBY O KORZEŃ . odpowiedz

Michał - 10 minut temu, *.plus.pl Dawać Tayfun Korhut na trenera. Były trener vfb Stuttgart odpowiedz

Syn trenera - 10 minut temu, *.plus.pl Dawać już tego Czerczesowa.. Chociaż będą zap... ć i jeździć na dupach a nie stać i czekać na piłkę. Jak można na treningach tylko grać w dziada siatkonoge i gierki, albo 2 mecze zagrane i 3 dni wolnego. Czemu w przerwie na reprezentację Ci co zostają plus młodzież nie gra sparingów. Gorzej motorycznie i taktycznie już nie będzie. Wygranymi w LE nie ma się co podniecać..tam mamy farta i gramy z kontry, a jak trzeba prowadzić grę albo przeciwnik zastosuje presingu to jest cieniutko.. Trener czeslaw za miękki na Legia, zreszta pyra sie słabo na Mazowieckich piaskach przyjmuje. odpowiedz

Pit - 13 minut temu, *.net.pl Trenerze! Powodzenia w nowym klubie,. Za dobre rzeczy dziękujemy. odpowiedz

kami - 14 minut temu, *.chello.pl Buhahhaaa kabaret , komedia. Oddali mecz bez walki, ustawili u buka, piłkarzyki pajacyki tylko Europa he he odpowiedz

smyk - 14 minut temu, *.plus.pl W tym meczu po za obroną karnego przez Tobiarza to nic dobrego nie było i tyle z mojei oceny panowie piłkarze i kibice ( L ) czas na zmiany odpowiedz

Wolfik - 5 minut temu, *.mm.pl @smyk: Zgadzam się całkowicie. odpowiedz

Farme(L) - 15 minut temu, *.virginm.net Nigdy zwolennikiem Czesława nie byłem, nie jestem również za rychłym zwalnianiem, bo uważam, że każdy musi mieć czas.

Dziś jednak patrząc na statystyki w C+ to jednak jest w tym wina trenera. Drużyna, która nie oddaje strzałów, w tym celnych, nie wygrywa...

Tak czy inaczej jesteśmy w doopje... Mistrz odjeżdża, choć nie sądzę, że do wronek... zawsze można awansować do LM przez LE.... ale to był by cud... a Hesus ostatnio chyba na urlopie jest.... odpowiedz

Bysio - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Tylko czerczesow odpowiedz

Franco - 20 minut temu, *.plus.pl Dzis koncze 41 lat. Od 2 lat lecze się z depresji... Ale ch... walczyliście i za to szacun... Bedzie lepiej... Walczyc trenować! odpowiedz

Ryba - 4 minuty temu, *.chello.pl @Franco: Musi być lepiej! Powodzenia w swojej walce! Niech u każdego będą same słoneczne dni! Tobiasz dał trochę nadziei na przyszłość swoją interwencją :) odpowiedz

DRAMAT - 20 minut temu, *.com.pl DRAMAT odpowiedz

Darek - 21 minut temu, *.chello.pl Jeden celny strzał.Szkoda gadać. odpowiedz

jim - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Nie było widać chęci wygrania , cały mecz w jednym tempie a zamiast atakować nasi piłkarze maja zakodowaną grę do tyłu i do tyłu i do tyłu i do tyłu. odpowiedz

K(L)AKIER - 15 minut temu, *.inetia.pl @jim: zgadzam się, jadą z akcja dochodzą na 25 metr z lewej strony i gość hamuje i do tylu i do stopera , slisz na recznym A ten jego strzał rozpaczyn to podsumowanie jego wybitnej gry w Legi .Muci jak się przyjrzeć to nie wszedł w 2 połowę, dwie straty i niestety jego gosc strzela gola.Jak się nie strzela 100 % sytuacji to o czym tu mówić. odpowiedz

lob - 10 minut temu, *.chello.pl @jim: były chęci wygrania tylko brak na tę chwilę umiejętności..........oni są źle przygotowani fizycznie. zwolnili człowieka od przygotowań i grubas wziął jakiegoś profesorka, swojego znajomego, który nigdy nie pracował w wielkiej piłce............oni człapią, a nie biegają...........pisałem wywalić Cześka w tej ostatniej przerwie na repre, ale Loczek nie ma kasy lub mu szkoda na dobrego trenera. Musiał by płacić już trzem pensję bo płaci jeszcze Vuco, doszedł by Czesiek i jeszcze ten nowy............to jest amatorskie prowadzenie takiego klubu jak Legia z najlepszymi kibicami....Może nas tylko uratować nowy właściciel z dużą kasą, ale czy taki będzie chciał zainwestować w najlepszy polski klub ??? odpowiedz

Ja - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Michniewicz ouat, ale kto za niego ?

Jednak trzeba się zastanowić, bo takie zwalnianie i branie kolejnych jest na krótką metę...

Chyba że Czerczesow jest osiągalny ;) odpowiedz

Ryba - 19 minut temu, *.chello.pl @Ja : TYLKO trener zagraniczny.... odpowiedz

grzesiek do prezesa - 24 minuty temu, *.centertel.pl Pierwszzy raz odkad jestem kibicem Legii czyli od konca lat 90. Muszę przyznać ze znalazl sie prezes ktory w koncu posypał groszem. Chwała ci za to panie dariuszu.



Tylko na uj zwalniales tego Vukovicia?!!! odpowiedz

Andrzej - 25 minut temu, *.plus.pl I co nam gry w pucharach, zdobytych pkt rankingowych jak my w przyszłym roku w puchar nie zagramy i w rankingu 0 pkt.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 25 minut temu, *.centertel.pl 6 porażek w 9 meczach. Nic więcej nie ma sensu pisać... odpowiedz

AliMario - 26 minut temu, *.warszawa.pl Jakos nie jestem zaskoczony, i kompletnie nie rozumiem czemu obwiniacie Michniewicza...z takm składem można było przewidzieć jak i gdzie skończy sezon Legia. Dla mnie żadna satysfakcja , pisałem kilka miesięcy o środku tabeli a nawet przegrywanie z najsłabszymi i powtarzam setny raz że z taką linia obrony zapomnijcie o mistrzostwie p. odpowiedz

Kamil - 26 minut temu, *.as9105.com Lech idzie na majstra w tym sezonie. odpowiedz

Ryba - 17 minut temu, *.chello.pl @Kamil: Dzisiaj go już przypieczętował.. Ale niestety i trener nie dźwignął gry co trzy dni i Lech ma silniejszy skład.. odpowiedz

mietowy - 27 minut temu, *.aster.pl i juz po lidze ale obciach po radomiaku juz bylo wyciagac wnioski odpowiedz

Pietja - 27 minut temu, *.googleusercontent.com Super taktyka. Gra po obwodzie, zero gry kombinacyjnej i tak do znudzenia. Bramka Tobiasza. Lech jest w tym sezonie mistrzem i tyle. Pozostaje koncentracja na Europę i Puchar Polski. odpowiedz

Domin(L) - 28 minut temu, *.pcboot.pl Brak treści! odpowiedz

Jani - 28 minut temu, *.chello.pl Zbieranina zawodników, nie drużyna odpowiedz

Ryba - 28 minut temu, *.chello.pl Lech przypieczętował mistrzostwo. Przykre bardzo przykre ale prawdziwe. Pozostaje koncentrowanie się na Europie oraz PP który może zapewnić europejskie kwalifikacje. Dzisiaj byliśmy niestety gorsi i tyle no i Lech ogółem ma dużo lepszy skład. Być może to konsekwencja mozolnego budowania zespołu poprzez akademie która w potężny sposób zasila budżet. Nie zdobywali mistrzostw ale żenby się nie okazało że to było mądre przeczekanie i jedzenie łyżką a nie chochlą i teraz zdominują ligę i będą seryjnie wygrywać :( Ale cóż taka jest piłka a My musimy chyba czekać na dużego inwestrora! odpowiedz

Cegiełka - 29 minut temu, *.t-mobile.pl No to pyry pokazały nam miejsce w szeregu. Potwierdziliśmy aspiracje do spadku z jednej najsłabszych lig w Europie. odpowiedz

Sebo(L) - 29 minut temu, *.master.pl Jedyną słuszną decyzją jaką podejmie dzisiaj Czesław Michniewicz to podanie się do dymisji,tudzież prezes "podziękuje" za współpracę dotychczasowemu szkoleniowcowi.Z Michniewiczem nie ma już żadnych szans na poprawę gry.Liga stracona.Trzeba ratować Puchar Polski co by wyjść z twarzą.Niestety w Polsce dobrego trenera się nie uświadczy a jak życie mówi Mioduski znowu będzie szukał wynalazków w stylu Jozicia i Klafuricia. odpowiedz

Groch(ów) - 30 minut temu, *.tpnet.pl Nie zawsze da się być mistrzem. Ogólnie całkiem fajny jak na naszą ligę mecz. Zabrakło niewiele, ale Lech jednak więcej miał z gry i wygrał zasłużenie. O MP będzie cholernie ciężko, bo Lech zrobi wszystko by na stulecie go zdobyć. W pucharach i tak zagramy, skupić się trzeba na PP i LE. odpowiedz

grzesiek - 30 minut temu, *.centertel.pl Mając w skladzie

Josue

Kastrattiego

Muciego

Luqinhasa

Emreliego

Trzeba być totalnie nieudacznym trenerem zeby meczow w lidze polskiej nie wygrywac. odpowiedz

Michał - 31 minut temu, *.plus.pl Tragedia tacy piłkarze " zawodowi" i tyle kasy zarabiają i wstyd na cały świat. Może Mioduski na trenera odpowiedz

pol - 31 minut temu, *.chello.pl Trenerzyna ,piłkarzyny,prezesina.........znowu nasrali nam w twarz.

Przypadek w pucharach ,a w lidze znowu poniżenie.

W 2022 brak nawet pucharów.

Gnidy hańbiące nasz klub odpowiedz

Micha - 32 minuty temu, *.interwan.pl Panie Michniewicz, kulturalnie i zdecydowanie

Proszę Pana o wypierdalanie. odpowiedz

Magic - 27 minut temu, *.centertel.pl @Micha: Zgadzam się w 100 % odpowiedz

Po(L)ubiony - 33 minuty temu, *.aster.pl Nie ma już w ekstraklasie ekipy, z którą możemy wygrać grając taką kaszanę.Tak żle nie graliśmy od piętnastu lat. odpowiedz

Xyz - 33 minuty temu, *.orange.pl Po porażce z Rakowem myslalem, ze to kwestia zgrania i będzie dobrze. Niestety jest coraz gorzej - nawet mnie nie wkurzył ten dzisiejszy mecz (bardziej z Rakowem), bo graliśmy zle. Myslalem, ze przyszedł czas na trochę spokoju, ale nie - potrzebna zmiana trenera. odpowiedz

ludek - 34 minuty temu, *.com.pl kibicuje Legi od początku lat '90 i nie pamiętam żebyśmy aż taki piach kiedykolwiek grali w lidze i żebyśmy mieli aż takie problemy w lidze,każdy nas leje jak chce,czas na zmianę trenera i to jak najszybciej bo jak tak dalej pójdzie to będziemy z łęczną i stalą o utrzymanie walczyć odpowiedz

Xyz - 26 minut temu, *.orange.pl @ludek: to mało pamiętasz - sezon z Kopa, Zieliński na ławce itd.. teraz mamy przynajmniej LE z niezłymi wynikami - zawsze coś. odpowiedz

Robson - 34 minuty temu, *.orange.pl Michniewicz, pakuj mandżur ! odpowiedz

BRY(L)US - 34 minuty temu, *.pro-internet.pl w Lidze Europy mamy to co mamy a tam jest wiadomo genialnie pod wzgledem punktow bo nas w jakis sposob konkretnie lekcewarza..od trenerow do pilkarzy..podobnie jak z Sheriffem Tiraspol

Liga weryfikuje gdzie jestesmy..Mimo calej sympatii..Czeslaw..jedz juz na dzialke i grilluj odpowiedz

Michał - 35 minut temu, *.plus.pl Czesław dzięki. Mecz tragedia. Nasi 2 lata by mieli wolnego i nic by to nie dało. Staś Czerczesow dawaj do Polszy dawaj do LEGII odpowiedz

Kibicsukcesu - 35 minut temu, *.tpnet.pl Brawo banda patałachów. Kolejne na tarczy, Lech bez konkurencji w tym sezonie. odpowiedz

LEGION - 35 minut temu, *.chello.pl

Michniewicz WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Cudny Zenon - 35 minut temu, *.jmdi.pl Mam te swoje 70 lat i już zapomniałem... Jak to się stało, że Legia została Mistrzem Polski? odpowiedz

hungar - 35 minut temu, *.master.pl Po prawie 50 latach kibicowania Legii ,pasuję. Dość upokorzeń. Zdrowie psychiczne jest ważniejsze. odpowiedz

kuba - 12 minut temu, *.icpnet.pl @hungar: Jezu jaki płaczek w dodatku słaby z matematyki. Rozumiem być rozgoryczonym obecną grą, ale uznać, że po 50 latach kibicowania że właśnie teraz ma się dosyć jest łagodnie mówiąc niezrozumiałe. Rozbiję Ci to matematycznie - przez 41 pierwszych lat Twojego kibicowania Legia zdobyła 4 tytuły, a w 9 ostatnich zdobyła 7 tytułów. Dziecinada jakich mało odpowiedz

kiki - 35 minut temu, *.plus.pl UUUffffffff .... kamień z serca. Powinniśmy dostać 0:3 czy 0:4. O:1 przy tym jak gramy to naprawdę świetny wynik. Podniecajmy się dalej grą w LE ... do 1 ligi raczej nie spadniemy. Chociaż kto wie co jest w interesie grubego Czesia?! odpowiedz

155 - 36 minut temu, *.centertel.pl Brawo Tobiasz za karnego. Czesław do widzenia... odpowiedz

Krzysztof - 36 minut temu, *.centertel.pl Tragedia. odpowiedz

LEGION - 37 minut temu, *.chello.pl

Michniewicz WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

... - 38 minut temu, *.vectranet.pl Boże! Jaki wstyd... odpowiedz

M@c - 38 minut temu, *.chello.pl Michniewicz, pakuj się, najlepiej weź ze sobą Pudelka. odpowiedz

Trenejro - 38 minut temu, *.m247.com wina polityki transferowej, Skorża robi zmiane które robią różnicę, Michniewicz robi zmiany które osłabiają skład odpowiedz

Ryba - 10 minut temu, *.chello.pl @Trenejro: Hahahahha No pewnie porażki z Radomiakiem, Lechią, Wisłą itd. to też wina polityki transferowej! OK Lech ma silniejszą kadrę obecnie od nas ale tylu porażek z tak różnymi drużynami z naszej ligi nie tłumaczy nic! Wina jest tylko trenera i piłkarzy nikogo więcej! Trenera w szczególności bo to jaki mamy mental w meczach w lidze i to jak jesteśmy ustawieni to jakiś dramat. Nie sztuka odpowiednio zmobilizować piłkarza na mecz ze Spartakiem sztuką jest go zmobilizować po takim meczu na spotkanie z Podbeskidziem... Co nie umniejsza zasług trenera w Europie. Sądze że zrobił tam wynik ponad stan i w dużej mierze jemu zawdzięczamy grę w Europie.. Z tym że trzy fronty okazały się za dużym wyzwaniem potrzebujemy kogoś z dużym doświadczeniem w tej materii minimum pięciu sezonów na trzech frontach chociażby dwóch z fazą grupową i trzech w fazie eliminacji... odpowiedz

Abcd - 38 minut temu, *.chello.pl Kolejne upokorzenie. My kibice mamy już tego dosyć. odpowiedz

Kami - 38 minut temu, *.play-internet.pl Co to za beznadziejny tytuł.

Powinien być... "Do k... nędzy ale jesteście beznadziejni" odpowiedz

piotro - 35 minut temu, *.tpnet.pl @Kami: tytuł im wymyślił pudel ze słowikiem odpowiedz

LEGION - 38 minut temu, *.chello.pl Kurfa zobaczcie statystyki.

JEDEN CELNY STRZAŁ !!!!!!!!!!!!!!1

Michniewicz WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Tomek - 38 minut temu, *.aster.pl Walczymy o Puchar Polski i .... utrzymanie w lidze. Taka prawda odpowiedz

Krzysztof - 38 minut temu, *.centertel.pl Tragedia. odpowiedz

Piotr - 38 minut temu, *.chello.pl Brawo Tobiasz, reszta bez komentarza odpowiedz

LEGION - 39 minut temu, *.chello.pl Kurfa zobaczcie statystyki.

JEDEN CELNY STRZAŁ !!!!!!!!!!!!!!1

Michniewicz WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Romcio - 39 minut temu, *.com.pl Cytując klasyka "faken" odpowiedz

Pjoter - 39 minut temu, *.knc.pl Bójcie się chamy,w czwartek z Napoli wygramy;) odpowiedz

Wawa - 40 minut temu, *.chello.pl Czesiu Won

Won

Won

Taktyka dno

Szybkość dno

Rozegranie dno

Czesław Won Won Won won odpowiedz

Krystian - 40 minut temu, *.centertel.pl To masakra… jak to możliwe… Okuka wróć!!!!! odpowiedz

Trenejro - 40 minut temu, *.m247.com Bye bye Michniewicz, nawet Czerczesow nie pomoze jak beda tak grać odpowiedz

Leśny Dziadek - 31 minut temu, *.centertel.pl @Trenejro: Ale przynajmniej da im w zady na treningach. odpowiedz

Januszek - 41 minut temu, *.centertel.pl Wspaniałe !!!!!!!!! odpowiedz

