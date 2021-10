Fotoreportaże z Łazienkowskiej

W obecności niemal kompletu kibiców Legia Warszawa przegrała z Lechem Poznań 0-1. Fani obu drużyn zaprezentowali oprawy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej: Fotoreportaż z meczu - 71 zdjęć Woytka Fotoreportaż z meczu - 43 zdjęcia Kamila Marciniaka Fotoreportaż z meczu - 42 zdjęcia Hagiego Fotoreportaż z trybun - 40 zdjęć Michała Wyszyńskiego / SKLW

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.