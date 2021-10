Tobiasz: Karny to tylko dodatek

Niedziela, 17 października 2021 r. 19:44 Mishka, źródło: TVP Sport

- Karny to tylko dodatek do tego wyniku, a wynik jest znowu na minus, bo znów przegraliśmy. Zwycięstwa są tym, czego najbardziej potrzebujemy. Byliśmy przygotowani na to, że Lech dobrze wykonuje stałe fragmenty, trener nas uprzedzał, że oni zawsze zagrywają piłki na drugi słupek. Powinniśmy być tam bardziej skupieni, a tak, Ishak dołożył nogę, uderzył mocno, z bliskiej odległości. Nie dałem rady odpowiednio zareagować. Nie wiem, kto tam zawinił, byłem bardziej skupiony na przedniej części defensywy - powiedział po meczu z Lechem Poznań Kacper Tobiasz.



- Lubimy się z Czarkiem Misztą, pomagamy sobie wzajemnie, wspieramy się. To zdrowa rywalizacja. Trenerzy mówią, że obaj zasługujemy na to, żeby grać. Mam nadzieję, że odpłacimy za to zaufanie.