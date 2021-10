Oceny legionistów za mecz z Lechem

Najwyższą notę za mecz z Lechem Poznań przyznaliście Kacprowi Tobiaszowi. Występ bramkarza oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy uzyskali niskie oceny. pozostali W sumie oceniało 1050 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5. Tobiasz 4,4 Luquinhas 3,1 Johansson 2,8 Josue 2,7 Jędrzejczyk 2,7 Wieteska 2,7 Yuri Ribeiro 2,4 Slisz 2,4 Kastrati 2,4 Muci 2,3 Emreli 2,2 Kostorz 2,2 Charatin 2,2 Pekhart 2,1 Rafael Lopes 2,1 Mladenović 1,9

WF - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mladenovic out ! odpowiedz

Mladenović do rezerw - 1 godzinę temu, *.net.pl Co on, sam na siebie głosował?? Nawet na 1 nie zasłużył odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl U Vukovicia w meczach ligowych bylo wiekszosc 4 . Przy gorszych meczach wiecej 3....ale ku***a same 2 to byly tylko po przegranym meczu z omonią nikozja odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @grzesiek: Jak ty pamiętasz takie rzeczy??? odpowiedz

