Mlodzież: mecze weekendowe

Sobota, 16 października 2021 r. 19:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi pokonali 8-1 Stomil i dalej wyraźnie prowadzą w grupie A CLJ U17. Legia U16 wygrała 10-0 z Ząbkovią Ząbki. W CLJ U15 legioniści ponieśli porażkę 1-2 z ŁKS Łódź. Legia U14 wygrała 3-2 w sparingu z niemiecką Viktorią Berlin. Zespół LSS tego samego rocznika wygrał 3-2 z Deltą Warszawa i umocnił się na prowadzeniu w tabeli I ligi okr. Mecze ligowe rozegrały też młodsze roczniki Akademii i LSS.



CLJ U17: Legia U17 8-1 (4-0) DStomil Olsztyn 05

Gole:

1-0 12 min. Jakub Jędrasik (as. Filip Rejczyk)

2-0 21 min. Franciszek Saganowski (as. Jakub Kowalski)

3-0 23 min. Maksymilian Stangret b.a.

4-0 30 min. Jakub Jędrasik (as. Maksymilian Stangret)

5-0 49 min. Maksymilian Stangret (as. Jakub Kowalski)

6-0 76 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Jędrasik)

6-1 79 min. Hubert Tomaszewski

7-1 89 min. Maksymilian Stangret (as. Bartosz Mikołajczyk)

8-1 90 min. Maksymilian Stangret (as. Tomasz Rojkowski)



Strzały (celne): Legia 26 (14) - Stomil 7 (2)

W II połowie Legia nie wykorzystała rzutu karnego (bramkarz obronił)



Legia: Jakub Murawski (65' Aleksander Mickielewicz [06]) – Franciszek Saganowski [06], Bartosz Płocki, Dominik Szala [06], Igor Skrobała [06] Ż – Bartosz Mikołajczyk, Filip Rejczyk [06](54' Roman Zhuk [06]), Oskar Lachowicz (73' Tomasz Rojkowski [06]) – Jakub Jędrasik (82' Filip Borowski), Maksymilian Stangret, Jakub Kowalski [06]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U16 10-0 (3-0) Ząbkovia Ząbki 06

Gole:

1-0 25 min. Alex Cetnar (as. Przemysław Mizera)

2-0 27 min. Przemysław Mizera (as. Mikołaj Kotarba)

3-0 40 min. Jakub Żewłakow (as. Przemysław Mizera)

4-0 48 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński)

5-0 54 min. Jakub Żewłakow (as. Jakub Adkonis)

6-0 55 min. Mateusz Gierałtowski (as. Oskar Melich)

7-0 58 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Adkonis)

8-0 63 min. Mateusz Gierałtowski (as. Piotr Zieliński)

9-0 75 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński)

10-0 89 min. Piotr Zieliński (as,. Mateusz Gierałtowski)



Strzały (celne): Legia 43 (21) - Ząbkovia 5 (2).



Legia: Aleksander Mickielewicz - Mikołaj Kotarba [07] (46' Aleksander Iwańczyk [07]), Rafał Boczoń, Maciej Saletra, Kuba Błażejczyk [07] (46' Antoni Wasiak-Libiszowski [07]) - Alex Cetnar [07](46' Piotr Zieliński), Oskar Melich, Jakub Adkonis [07], Jakub Żewłakow, Mateusz Gierałtowski, Przemysław Mizera

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: Legia U15 1-2 (0-0) ŁKS Łódź 07

Gole:

0-1 66 min. Alan Siwek

0-2 69 min. Tymoteusz Kunat (głową)

1-2 80 min. Radosław Czerwiec (z dystansu, as. Mikołaj Kotarba)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 3 (2) - ŁKS 9 (7)



W I połowie Legia nie wykorzystała rzutu karnego)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski (41' Mikołaj Kotarba), Kuba Błażejczyk (41' Kacper Potulski) Ż, Radosław Czerwiec Ż - Alex Cetnar (41' Szymon Chojecki, Jan Leszczyński (63' Piotr Bzducha [08]), Aleksander Iwańczyk (41' Kuba Solecki), Aleks Płoszka, Maks Michałowski, Mateusz Szczepaniak

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U14 08 3-2 (1-1) Viktoria Berlin U14

Gole:

0-1 11 min.

1-1 23 min. Pascal Mozie (z dystansu)

2-1 36 min. Marceli Żek (z dystansu)

3-1 43 min. Daniel Wyrozumski (as. Patryk Mackiewicz)

3-2 58 min.



Strzały (celne): Legia 15(12)- Viktoria 5(3).



grano 2x35 minut; w II połowie Legia nie wykorzystała rzutu karnego (bramkarz obronił)



Legia: Jan Bienduga, Marcel Grzejda - Daniel Foks, Marceli Żek, Patryk Mackiewicz, Bartłomiej Leszczynski, Juliusz Rafalski, Antoni Sobolewski, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Maciej Chojnowski, Daniel Wyrozumski, Artur Sikorski, Piotr Bzducha, Oliwier Puto

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Delta Warszawa 2-3 (2-2) Legia LSS U14 08

Gole:

0-1 10 min. Jakub Drzazga (głową, as. Adam Tołwiński)

1-1 18 min. Mateusz Wieczorkowski (głową)

2-1 24 min. Alex Lourenco

2-2 32 min. Jakub Drzazga (as. Kuba Kuciński)

2-3 65 min. Franciszek Skorżyński (as. Kacper Krajewski)



Legia LSS: Filip Bonk - Jakub Rzępołuch (50' Franciszek Skorżyński), Kacper Jasiński, Kosma Sekuła, Oskar Kurc - Adam Tołwiński (60' Kacper Krajewski), Norbert Augustyniak (70' Patryk Ciborowski), Maciej Suwik, Jakub Kuciński, Adam Kulicki, Jakub Drzazga (70' Jakub Ciesielski)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Legia LSS U13 - MKS Piaseczno 09



Legia U10 - Józefovia Józefów 2012



Strzały (celne) [25-60']: Legia 26 (14) - Józefovia 8 (5)



Legia: Aleksander Kurowski, Aleksander Obidziński, Seweryn Orzechowski, Stanisław Dobrowolski, Dawid Ruciński, Nico Martino, Antonio Gralewicz-Mendez, Karol Michalski i (kont.) Ignacy Silski

Trener: Łukasz Listwan, asystent: Łukasz Wawer



Ekstraliga U19: UWKS Legia 03 0-4 (0-2) Znicz Pruszków 03



UWKS Legia: Mateusz Zalega - Maks Walter, Kacper Romanowski, Filip Grygorczuk (Łukasz Gibała), Mirosław Tymczyszyn (Bazyli Grabiec [04]) -Sławomir Tymczyszyn (Adrian Ciecierski), Mateusz Sidor [04](Maksymilian Dobosz), Mikołaj Wiśniewski (Kacper Cetlin) - Maks Niedźwiecki, Jae Shin (Marcin Staszyc), Kacper Polak