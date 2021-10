300. mecz Jędrzejczyka w Legii

Spotkanie z SSC Napoli będzie meczem numer 300 w barwach Legii Warszawa w wykonaniu Artura Jędrzejczyka . Kapitan stołecznego zespołu zadebiutował w koszulce z "eLką" na piersi 22 lipca 2006 roku w spotkaniu z Wisłą Płock o Superpuchar Polski (1-2). Do dziś na boisku pojawił się 299 razy i strzelił w tych meczach 9 goli. Tym samym "Jędza" zrównał się z Januszem Żmijewskim (1960-1972) liczbą meczów w naszym klubie. Bilans meczów Artura Jędrzejczyka Ekstraklasa 218 meczów / 8 goli Puchar Polski 32 / 1 Puchar Ligi 3 / 0 Superpuchar Polski 3 / 0 Europejskie puchary 43 / 0 Pełne statystyki Artura Jędrzejczyka w Legii Warszawa Aktualny kontrakt "Jędzy" z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

