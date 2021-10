Po niedzielnym meczu Legia Warszawa traci do lidera Ekstraklasy już 15 punktów. Nawet jeżeli w optymistycznym wariancie wygra dwa zaległe mecze, to po 11 seriach gier strata będzie wynosiła 9 oczek. To zdecydowanie poniżej oczekiwań nie tylko kibiców, ale także osób decyzyjnych w klubie. Czy posada Czesława Michniewicza jest w tym momencie zagrożona? Na pewno notowania trenera zacznie spadły i przeciwwagą są jedynie dobre wyniki w Lidze Europy, ale na dłuższą metę to za mało. WP SportoweFakty sprawdziły po meczu z Lechem nastroje na Łazienkowskiej: "Jak wynika z naszych ustaleń, jednak nie dojdzie do trzęsienia ziemi! Jak usłyszeliśmy od wysoko postawionego działacza klubu, Czesław Michniewicz nie zostanie zwolniony. "Pracujemy dalej" – usłyszeliśmy przed chwilą na Łazienkowskiej" - poinformował Piotr Koźmiński. Do listopadowej przerwy na reprezentację Legię czeka jeszcze sześć spotkań, więc obecny szkoleniowiec najprawdopodobniej będzie miał czas, by wyjść z kryzysu. Najbliższe trzy mecze legioniści rozegrają na wyjazdach - Neapol, Gliwice, Skolwin, a następnie trzy u siebie - Pogoń Szczecin, SSC Napoli, Stal Mielec.

Leśny Dziadek - 3 sekundy temu, *.orange.pl Pamiętacie film - gość znalazł żabę, która zaczęła tańczyć i śpiewać. Poszedł z nią do dyrektora cyrku, i okazało się, ża tam żaba tylko kumka. Po wyjściu z gabinetu, znowu zaczyna tańczyć i śpiewać, to gość pędem do dyrektora. A ona znomu kumka, i tak kilka razy. Legia też w pucharach śpiewa i tańczy, a w lidze kumka.... Żaba leciała po prostu w ciula... odpowiedz

Arek - 9 minut temu, *.tpnet.pl I tak nic by to nie dało w tym momencie. Natomiast z mistrzostwem raczej trzeba się pożegnać niestety. odpowiedz

Leśny Dziadek - 18 minut temu, *.orange.pl "Powiedziałem w szatni zawodnikom, że nie możemy mieć do siebie pretensji, że ktoś nie chciał, nie angażował się. Zaangażowanie było na odpowiednim poziomie"

Oczywiście, że nie teraz, ale to już na wiosnę sensu mieć nie będzie. O czym się przekonamy do końca roku... odpowiedz

lob - 18 minut temu, *.chello.pl Trzymać Cześka, on nam zapewni utrzymanie............On ma "swojaków " w sztabie ...tego Małeckiego z rezerw amiki i tego super speca, profesorka nie wiadomo od czego, odpowiadającego za przygotowanie fizyczne............jest nadzieja, że droniarz nas uratuje przed spadkiem, ale prze pośmiewiskiem całej anty legijnej Polski to już na pewno NIE.......... odpowiedz

Xyz - 45 minut temu, *.orange.pl Myślę, że biorąc pod uwagę zasługi Czesia (MP, LE), to jest to uczciwe postawienie sprawy. odpowiedz

magoo - 50 minut temu, *.autocom.pl A teraz bez komentowania innych, dawno tego nie było.



Drodzy,

dawno nie mieliśmy trenera, a Czesiu jest Trenerem.

Do płaczków, taka jest liga, albo gramy w EUropie, albo w lidze.



Na dwa fronty to mógł tylko Wój grać.



Do rzeczy, porażka z PaFaWagiem boli, tym bardziej, że pierwsza po tylu latach, ale...

To nie jest koniec świata...

Nie pierwsza i nie ostatnia...

Nic nie przesądza...

Co to zmienia ?...



LEGIA TO MY ! odpowiedz

WKU...IONY - 56 minut temu, *.tpnet.pl Przecież te kaleki w lidze będą się bić o utrzymanie pod wodzą Czesława,tu trzeba jakiś impuls nowy. Michniewicz już nic tu nie zdziała. W Gliwicach w plecy prawie na 100%, chyba że będzie SENSACJA, bo tak na tej chwili będzie trzeba nazwać jakieś zwycięstwo w lidze... odpowiedz

Ja - 58 minut temu, *.play-internet.pl Rozsądna decyzja !

Jeżeli ma być brzeczek, nawalka to zmiana dla zmiany nie ma sensu... odpowiedz

ttt - 59 minut temu, *.media.pl Michniewicz już trzy porażki temu powinien zostać zwolniony. Teraz jest po ptokach. Do końca rundy jeszcze będą z 2-3 porażki czyli w jedną rundę tyle ile powinno być w dwa sezony... odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A jutro przeczytamy Michniewicz nie jest już trenerem Legii już nieraz to przerabialiśmy odpowiedz

magoo - 59 minut temu, *.autocom.pl @Cyniek : Dokładnie o tym samym pomyślałem odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Sam nie wiem jak do tego podchodzić, liga tragedia , czwartek pokażę czy to przypadek z ta liga Europy. Przeważnie zawsze w tym okresie ktoś tracił pracę jak nie szło...Do tego drużyna że slabej ligi z końca tabeli liderem grupy LE niebywałe. odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl Trochę chyba za wcześnie na takie deklaracje. Tym bardziej, że miód to raczej odwrotnie postępuje aniżeli zapewnią. Prawda jest też taka, że nie ma sensownej alternatywy, bo na Staśka chyba mioducha nie stać. odpowiedz

Gregor - 57 minut temu, *.kabel-deutschland.de @SzB: tak samo pomyślałem, zawsze jak padało hasło "pracuje dalej", "w pełni mu ufamy" itd, to gość pracował jeszcze trzy dni z dzisiejszym odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeszcze Vuko jest na liście płać. Doszedłby czesiek? I nowy trener. Trochę za dużo. odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.as9105.com Lech idzie na majstra, a Czeslaw ma w tym pomoc, odzyskac tytul po latcha. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Duży błąd. Może puste trybuny coś zmienią. odpowiedz

Maaciekw - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hiszpan: tylko kto za niego?

Jurrek Brzeczek? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Maaciekw: Nawet on. Każdy będzie lepszy jeżeli chodzi o grę do przodu. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ja uważam to za rozsądną decyzję - czasu na zmianę w tym momencie tak naprawdę nie ma. Cz. Michniewicz ma 6 meczów prawdy: niech z tego wyciągnie 9 pkt w lidze + awans PP + cokolwiek z Napoli. W tym czasie dograć umowę z S. Czerczesowem. Sorry, ale jeżeli mają przyjść Brzęczek albo Nawałka, to wolę żeby Czesiek został odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.115 @Michał: 6 meczów prawdy czyli czyt 6 razy wpier........ Z tym trenerem niczego więcej nie osiągniemy, te dwie wygrane to i tak,, Wielki"fuks odpowiedz

Michał - 57 minut temu, *.netfala.pl @Sobo(L)ew:

A z Brzęczkiem osiągniemy? Może Stokowiec:)? odpowiedz

Hiszpan - 53 minuty temu, *.play-internet.pl @Michał: Nie wiadomo. Natomiast z Michniewiczem wiadomo że w lidze już kaplica. I cały czas narzeka na transfery mimo że kasy poszło sporo. To kogo chce żeby coś w lidze wygrac- Pogbę , Neymara i Lewego? odpowiedz

Michał - 39 minut temu, *.netfala.pl @Hiszpan:

Nie chcę być tutaj obrońcą Cześka, bo sam mam do niego wiele zastrzeżeń, ale zmiana na 3 dni przed Napoli?

Co do transferów to trochę inny temat: Kastrati - gość na kontrę, tylko w lidze my z kontry nie gramy; Charatin - w tym momencie Slisz i Martins lepsi. Ja zdania nie zmieniam i uważam, że na szybko to już zmienialiśmy na Romeo Jozaka, Deana Klafuricia itp., ale Czesiek mimo wszystko jest trenerem, a nie wuefistą.

Jeśli zmiana, to tylko na Czerczesowa, ewentualnie z polskich trenerów Papszun, ale czy to do zrobienia? Natomiast reszta typu Brzęczek, Stokowiec, Nawałka to jak dla mnie krok w tył. odpowiedz

