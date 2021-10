Panorama Warszawy i zielone race - film z oprawą

W drugiej połowie meczu z Lechem Poznań kibice na Żylecie zaprezentowali oprawę, na którą składały się sektorówka Panorama Warszawy oraz małe flagi na kijkach podświetlone zielonymi racami. Wcześniej kibice Lecha Poznań zaprezentowali swoją oprawę z użyciem pirotechniki i hasłem o treści "Ślepnąc od świateł". Chwilę później legioniści odpowiedzieli poznaniakom wywieszając na Żylecie transparent o treści "Ślepi na swą głupotę jesteście niezmiennie, oprawy wychodzą na światło dzienne". Zapraszamy do obejrzenia filmu z legijną prezentacją ultras.

