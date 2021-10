Siatkówka

W piątek mecz siatkarzy na Mokotowie

Czwartek, 21 października 2021 r. 09:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek o godzinie 19:00 w hali na Mokotowie siatkarze Legii podejmować będą zespół Chrobrego Głogów. Legioniści powalczą o drugie zwycięstwo w sezonie z innym beniaminkiem I ligi i na pewno wygrana jest w ich zasięgu. Przypomnijmy, że w ostatnim meczu na własnym parkiecie podopieczni Mateusza Mielnika zwyciężyli 3-0 Avię Świdnik.



W ostatni czwartek nasz zespół przegrał, po bardzo dobrym spotkaniu, z czwartym w tabeli KPS-em Siedlce 2-3, zdobywając jeden punkt. Po czterech spotkaniach legioniści mają na swoim koncie pięć punktów, tylko o jeden mniej od Chrobrego. Legia zagrała z Chrobrym ostatniego dnia turnieju finałowego o awans do pierwszej ligi i wówczas nasz zespół zwyciężył 3-0.



Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny podczas piątkowego meczu, który rozegrany zostanie w hali OSiR Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a. Bilety w cenie 10 złotych (ulgowy) i 20 złotych (normalny) można nabyć bezpośrednio przed meczem przy wejściu do hali.



