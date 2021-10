Amp futbol

Przedostatni turniej MP przy Kawęczyńskiej

Piątek, 22 października 2021 r. 10:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę i niedzielę, 23-24 października, amp futboliści Legii będą organizatorami czwartego turnieju mistrzostw Polski w sezonie 2021. To przedostatnie zawody w obecnych rozgrywkach, a dla Legii szansa by odrobić straty do prowadzącej Wisły Kraków. Wszystkie spotkania rozgrywane będą na boisku przy ulicy Kawęczyńskiej 44 na Pradze.



Zawody rozpoczą się od spotkania Legii z Wartą - ten mecz zaplanowano na sobotę, na godzinę 11:00. Zdecydowanie trudniejszy będzie mecz z Kuloodpornymi Bielsko-Biała, które zaplanowano na godzinę 15:00. Mecz na szczycie z Wisłą rozegrany zostanie w niedzielę o 10:15. Po 12 rozegranych spotkaniach, w ramach trzech turniejów, legioniści tracą cztery punkty do wiślaków i aby obronić tytuł mistrza kraju, muszą odrobić straty do Wisły. Turniej kończący obecny sezon odbędzie się w pierwszy weekend listopada w Krakowie.



Wstęp na wszystkie mecze rozgrywane na obiekcie DOSiR Praga Północ, przy ul. Kawęczyńskiej 44 jest bezpłatny. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny!



Terminarz turnieju:

23.10 (SO) g. 11:00 Legia Warszawa - Warta Poznań

23.10 (SO) g. 12:15 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Widzew Łódź

23.10 (SO) g. 13:30 Wisła Kraków - Warta Poznań

23.10 (SO) g. 15:00 Legia Warszawa - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

23.10 (SO) g. 16:15 Wisła Kraków - Widzew Łódź

24.10 (ND) g. 09:00 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Warta Poznań

24.10 (ND) g. 10:15 Legia Warszawa - Wisła Kraków

24.10 (ND) g. 11:45 Warta Poznań - Widzew Łódź

24.10 (ND) g. 13:00 Wisła Kraków - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

24.10 (ND) g. 14:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź