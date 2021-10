Dodatkowe nabory do kobiecej sekcji rugby

Rugbistki Legii Warszawa zapraszają nowe zawodniczki do wspólnych treningów. Dziewczyny, które nie pojawiły się na piątkowym treningu naborowym, a chciałyby dołączyć do naszej drużyny, mogą pojawić się w najbliższy wtorek oraz czwartek o godzinie 18:45 na boisku przy ul. Potockiej 1. "Będziemy uczyć od podstaw, więc najlepszy moment na dołączenie na naszej ekipy" - informują legionistki. Tymczasem dwie zawodniczki naszej sekcji - Tamara Czumer i Marta Nowosz wystąpiły w trzech spotkaniach reprezentacji Polski na turnieju w hiszpańskim Elche. Polki pokonując mocne reprezentacje Belgii i Hiszpanii, zajęły drugie miejsce w zawodach.

