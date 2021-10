Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów

Piątek, 22 października 2021 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarze Legii w sobotę udadzą się do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie przyjdzie im walczyć o ligowe punkty z aktualnym mistrzem Polski. Dla legionistów będzie to okazja do rewanżu za półfinałową rywalizację w fazie play-off w poprzednim sezonie.



Koszykarze Stali w obecnym sezonie występują, podobnie jak Legia, na dwóch frontach. Oprócz rywalizacji w Energa Basket Lidze, ostrowianie grają w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Stalówka ma za sobą dwa dobre, choć przegrane mecze z mocnymi rywalami. Najpierw po bardzo dobrej pierwszej połowie, przegrali w Hiszpanii z BAXI Manresa 76:81. Jeszcze bliżej wygranej byli w Turcji, gdzie mierzyli się z Pinarem Karsiyaka - tego samego dnia, którego Legia wygrała w Oradei. Ostrowianie do przerwy prowadzili różnicą 14 punktów, ale drugą połowę zaczęli od przegranej 7:17 trzeciej kwarty. W kwarcie czwartej gospodarze ponownie byli skuteczniejsi (26:19) i to zespół z Turcji zwyciężył 80:77. Najwięcej punktów w tym drugim spotkaniu zdobyli Palmer (21) i Simmons (20).



Na ligowych parkietach zespół z Wielkopolski ma na swoim koncie pięć wygranych w siedmiu meczach, a aż pięć z nich rozegrali na własnym parkiecie - Arenie Ostrów, z której korzystają od kilku miesięcy. Stal wygrała w niej z Astorią (+10), Śląskiem (+9), Kingiem (+10) i Treflem (+8) i przegrała z Anwilem (-13). Druga z porażek miała miejsce w wyjazdowym meczu z rewelacyjnym beniaminkiem ze Słupska.



W kadrze klubu z Ostrowa doszło do zmian względem poprzedniego sezonu, choć w drużynie zostali m.in. Jarosław Mokros, Denzel Andersson, czy James Florence. Największą stratą był z pewnością transfer Jakuba Garbacza, niedługo po tym, jak przedłużył kontrakt z klubem. Dość szybko, bo w pierwszych dniach października pożegnano - po zaledwie czterech występach Evangelosa Mantzarisa, który nie spełnił oczekiwań trenera Milicicia. Najlepiej punktującymi w drużynie z Ostrowa są zagraniczni zawodnicy pozyskani przed sezonem - James Palmer J. (średnio 15,4 punktu na mecz) i Michael Young (śr. 14,0 pkt.) Bardzo dobrze punktuje pozyskany niedawno Kobi Jordan Simmons (śr. 15,7), który ma na swoim koncie dopiero trzy występy w EBL, a także dobrze znany z gry w Polsce, w tym w ostatnim sezonie w Ostrowie - James Florence, który notuje 13,7 pkt. na mecz.



Do gry nie jest jeszcze gotowy Jakub Wojciechowski, który po kontuzji nie rozpoczął jeszcze treningów, a w przeszłości zaliczył bardzo krótki epizod w Legii. W ostatnich dniach przed meczem z Legią urazu nabawił się reprezentacyjny środkowy, Damian Kulig, który do Ostrowa trafił z Torunia. Dla Stali to z pewnością spore osłabienie, biorąc pod uwagę doświadczenie, grę na deskach (śr. 4 zbiórki i 0,7 bloku) i zdobycze punktowe (śr. 11,7 pkt., 68 procent za 2 i 42,9% za 3). Na obwodzie trzeba pilnować właściwie wszystkich graczy z Ostrowa, bowiem każdy z nich grozi rzutem z dystansu. Najskuteczniejsi w tym elemencie są Young (63,2% za 3), James Palmer Jr. (47,8%) oraz Andersson (45,5%).



W minionym sezonie Legia ze Stalą grała pięciokrotnie i tylko raz nasz zespół zwyciężył - w drugiej połowie października w hali na Bemowie (89:73). Wszystkie pozostałe mecze rozgrywane były w Ostrowie - również te w fazie play-off, mimo, że to Legia zapewniła sobie po sezonie zasadniczym przewagę parkietu. Każde ze spotkań w Ostrowie w play-off było dobre w naszym wykonaniu, ale zdecydowanie najlepsze było pierwsze z nich, przegrane ostatecznie 80:85, jak również mecz numer dwa, w którym legioniści świetnie zaczęli, ale po przerwie nie utrzymali dyspozycji i ostatecznie przegrali 67:80. W sezonie zasadniczym z kolei Stal wyraźnie zdominowała nas w pierwszej połowie, i dopiero szalona pogoń w czwartej kwarcie sprawiła, że końcowa porażka była niższa niż 10 pkt. Jak dotąd Legia w Ostrowie wygrała w XXI wieku raz - w fazie play-off jeszcze na zapleczu ekstraklasy, kiedy pod wodzą Piotra Bakuna, nasz zespół wygrał drugi mecz serii 79:67 (26 kwietnia 2015 roku).



Hala w Ostrowie, w której rozegrany zostanie sobotni mecz, nie została jeszcze przez Legię odczarowana we wspomnianych czterech meczach ostatniego sezonu. Legia wygrała w niej tylko raz - w pierwszym meczu o brąz ze Śląskiem. W sobotni wieczór oddany stosunkowo niedawno do użytku obiekt na pewno zapełni się publicznością - możemy spodziewać się około 2,5 tys. fanów na trybunach.



Legia do meczu przystąpi pokrzepiona wygraną z wicemistrzem Węgier z Szolnoku. Legioniści w środę bardzo dobrze zaprezentowali się w drugim meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup i odnieśli drugie, w pełni zasłużone zwycięstwo. Optymizmem napawa coraz lepsza dyspozycja Adama Kempa, który nie tylko udanie walczy o piłki na tablicy, ale pomaga również kolegom z drużyny w zdobywaniu punktów m.in. poprzez zastawianie rywali. Tym razem Łukasz Koszarek zostanie odciążony z prowadzenia gry, bowiem w sobotnim spotkaniu powinien zadebiutować Strahinja Jovanović, który od kilku dni trenuje z Legią, a wcześniej występował w Śląsku.



Trener Kamiński ma do dyspozycji również "Benka" Didier-Urbaniaka, który przez pierwszych kilka tygodni musiał pauzować z powodu urazu, a po występie w II-ligowych rezerwach, w meczu z Szolnoki wszedł na parkiet i pokazał się z dobrej strony w obronie, a w ataku trafił dwie "trójki". Jeśli nasz zespół zagra na swoim poziomie, który prezentował w czterech ostatnich meczach, będzie wystrzegał się błędów, przełamanie złej passy na parkiecie w Ostrowie można będzie przełamać. Na to oczywiście liczymy, podobnie jak wszyscy kibice naszego klubu.



Bezpośrednią transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra. Początek spotkania o 17:30.



ARGED BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 5-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,9 / 80,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 41,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,9%



Skład: James Florence, Michał Pluta (rozgrywający), Kobi Jordan Simmons, James Palmer Jr., Trey Drechsel, Krzysztof Rozpędowski, Igor Wadowski, Łukasz Wojciechowski, Aleksander Załucki (rzucający), Denzel Andersson, Jarosław Mokros, Kamil Nawrot, Bartosz Rachwalski (skrzydłowi), Damian Kulig, Jakub Wojciechowski, Michael Young (środkowi)

trener: Igor Milicic, as. Andrzej Urban, Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: Kobi Jordan Simmons, Trey Drechsel, James Palmer Jr., Denzel Andersson, Michael Young



Najwięcej punktów: James Palmer Jr. 108 (śr. 15,4), Kobi Jordan Simmons 47 (15,7), Michael Young 98 (14,0), James Florence 96 (13,7), Damian Kulig 82 (11,7).



Ostatnie wyniki: Astoria (d, 83:73), Śląsk (d, 83:74), Anwil (d, 66:79), Czarni (w, 88:80), King (d, 84:74), MKS Dąbrowa (w, 96:112), Trefl (d, 86:78).



Ostatnie mecze obu drużyn:

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa

15.04.2021 Stal Ostrów 80:67 Legia Warszawa

14.04.2021 Stal Ostrów 85:80 Legia Warszawa

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 6-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,3 / 71,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,4%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka/Adam Kemp



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 112 (śr. 18,7), Raymond Cowels III 85 (14,2), Łukasz Koszarek 53 (8,8).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66).



Termin meczu: sobota, 23 października 2021 roku, g.17:30

Adres hali: Ostrów Wielkopolski, ul. Andrzeja Kowalczyka 1 (Arena Ostrów)

Pojemność hali: 3000 miejsc

Transmisja: Polsat Sport Extra

Ceny biletów: 20 i 25 zł (ulgowe) oraz 20, 45 i 60 zł (normalne)