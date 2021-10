Koszykówka

Strahinja Jovanović nowym rozgrywającym Legii

Poniedziałek, 18 października 2021 r. 11:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia podpisała kontrakt z nowym rozgrywającym, który uzupełni rotację po rozwiązaniu kontraktu z Joshuą Sherkeyem. Nową jedynką naszego klubu został Serb, Strahinja Jovanović, który od początku sezonu 2020/21 występował w barwach Śląska Wrocław. Umowa obowiązuje do końca sezonu 2021/22, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.



Jovanović w minionych rozgrywkach wywalczył ze Śląskiem brązowy medal mistrzostw Polski, rozgrywając 40 meczów (śr. 29,9 min.) w EBL i notując w nich 14,3 pkt. (52,9% za 2, 28,3% za 3 i 75,9% za 1) oraz 5,5 asysty. W obecnym sezonie zawodnik wystąpił w ośmiu spotkaniach (w tym w ostatniej kolejce), w których w trakcie 27,6 min. na parkiecie, notował 10,3 punktu (47,1% za 2, 18,2% za 3 i 92% za 1) oraz 4,7 asysty. Zanim trafił do Śląska (gdzie podpisał trzyletni kontrakt), występował w Steaule Bukareszt (2019/20, śr. 15,7 pkt. i 4,2 asysty), serbskim KK Vrsac (śr. 16,7 pkt. i 5,8 as.), czarnogórskim Lovcen Cetinje oraz serbskich Radnickim Kragujevac, OKK Belgrad i Partizanie. Koszykarską przygodę zaczynał w Mega Leks Belgrad.



- Od momentu rozstania się z Joshem cały czas śledziliśmy rynek i przyglądaliśmy się kolejnym zawodnikom szukając najlepszej opcji. Kiedy pojawiła się możliwość zatrudnienia Strahinji, szybko podjęliśmy decyzję, bo to zawodnik przygotowany do sezonu, zna polską ligę, warunki w niej panujące. Jest zawodnikiem głodnym sukcesów, w minionym sezonie poprowadził Śląsk do zdobycia brązowego medalu. Należy też zauważyć, że jest to młody koszykarz, ciągle się rozwija więc jak najbardziej do nas pasuje - powiedział trener Legii, Wojciech Kamiński.







- Nie wahałem się długo nad propozycją gry w Legii. Rozmawiałem z trenerem Kamińskim, mamy podobną wizję koszykówki i wspólnie doszliśmy do wniosku, że mogę pomóc zespołowi osiągnąć cele. Będę realizował taktykę i pomysły trenera, starając się dać drużynie jak najwięcej. Gra w Legii to dla mnie nowe wyzwanie, przede mną nie tylko rywalizacja w Energa Basket Lidze, ale również walka w FIBA Europe Cup. W najbliższym czasie czeka mnie szybka przeprowadzka do Warszawy i pierwsze treningi z nowym zespołem – powiedział Strahinja Jovanović.



Zawodnik zadebiutuje w barwach Legii w sobotnim meczu w Ostrowie Wielkopolskim. W rozgrywkach FIBA Europe Cup będzie mógł wystąpić dopiero w trzeciej kolejce fazy grupowej, przeciwko FC Porto.



Imię i nazwisko: Strahinja Jovanović

Data i miejsce urodzenia: 29.08.1996 (25 lat), Belgrad

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 185 cm



Dotychczasowe kluby:

2021/22: Śląsk Wrocław (Polska): 8 meczów, śr. 27.6 min. gry, 10.3 pkt., 4.7 as., 2.2 zb.

2020/21: Śląsk Wrocław (Polska): 40 meczów, śr. 29.9 min. gry, 14.3 pkt., 5.5 as., 3.0 zb.

2019/20: Steaua Bukareszt (Rumunia): 17 meczów, śr. 31.5 min. gry, 15.7 pkt., 4.2 as., 2.9 zb.

2018/19: KK Vrsac (Serbia): 23 mecze, śr. 32.8 min. gry, 16.7 pkt., 5.8 as., 4.1 zb.

2018/19: Lovcen Cetinje (Czarnogóra): 14 meczów, śr. 25.1 min. gry, 9.0 pkt., 3.5 as., 1.9 zb.

2017/18: Radnicki Kragujevac (Serbia): 26 meczów, śr. 27.1 min. gry, 12.1 pkt., 3,9 as., 2.9 zb.

2016/17: OKK Belgrad (Serbia): 26 meczów, śr. 25.3 min. gry, 9.7 pkt., 3.3 as., 2.2 zb.

2015/16: OKK Belgrad (Serbia): 1 mecz, śr. 17.0 min. gry, 4.0 pkt., 3 as. 1 zb.

2013/14: OKK Belgrad (Serbia): 11 meczów, śr. 1.8 min. gry, 0.9 pkt., 0.1 as., 0.1 zb.

2012/13: KK Mega Leks U18 (Serbia)

2011/12: KK Mega Leks U18 (Serbia)