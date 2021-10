Koszykówka

Legia Warszawa 83-66 Szolnoki Olajbanyasz

Środa, 20 października 2021 r. 22:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu grupowym FIBA Europe Cup koszykarze Legii Warszawa wgrali 83-66 z Szolnoki Olajbanyasz. Spotkanie było przerwane na dłuższy moment po awarii oświetlenia w hali Bemowo. Na szczęście udało się je dokończyć i Zieloni Kanonierzy odnieśli drugie zwycięstwo w drugim meczu europejskich pucharów.



Początek spotkania to zacięta, wyrównana walka, jednak po kilku minutach to Legia zdobyła inicjatywę. Zieloni Kanonierzy byli skuteczni w rzutach zza łuku, trafiali takie próby aż pięciokrotnie i okazali się lepsi w pierwszej kwarcie, 27:20. Kolejne minuty to coraz większa dominacja gospodarzy, który poszli za ciosem i powiększyli swoją przewagę do aż 20 „oczek” na przerwę schodząc z wynikiem 56:36.



Zwyczajowa przerwa mająca miejsce po dwóch kwartach wydłużyła się o ponad 30 minut z powodu awarii prądu w północno-zachodniej części stolicy. Po wznowieniu gry Węgrzy rzucili się do odrabiana strat i w ciągu kilku minut zdołali odrobić dziewięć punktów. Warszawianie odzyskali swój rytm i nie pozwolili już rywalom uwierzyć, że Ci mogą wywieźć z Bemowa korzystny wynik. Legia Warszawa pokonała Szolnoki Olajbanyasz 83-66 i dzięki temu zwycięstwu została liderem grupy H FIBA Europe Cup.



- Fajnie zaczęliśmy ten mecz, byliśmy skuteczni, realizowaliśmy swój plan i to dało nam wysokie prowadzenie. Ta nietypowo długa przerwa nie wytrąciła nas z dobrego rytmu, staraliśmy się ograniczać poczynania rywali, wiedzieliśmy, że rusza do ataku. Udało się ich powstrzymać i cieszymy się z drugiego zwycięstwa w grupie FIBA Europe Cup – powiedział po meczu trener Wojciech Kamiński.



Kolejny mecz w europejskich pucharach podopiecznych Wojciecha Kamińskiego rozegrają 27 października w hali Bemowo, rywalem będzie FC Porto. Kilka dni wcześniej w ligowym starciu zmierzą się na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski. Spotkanie ze Stalą Ostrów Wielkopolski zaplanowano na sobotę, 23 października na godzinę 17:30.



FIBA Europe Cup: Legia Warszawa 83-66 Szolnoki Olajbanyasz

Kwarty: 27-20, 29-16, 13-17, 14-13



Legia Warszawa [punkty, celne za trzy]

5. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 18 (3)

14. Grzegorz Kulka 14 (2)

18. Raymond Cowels III 14 (2)

55. Łukasz Koszarek 10 (2)

50. Adam Kemp 7

---

31. Grzegorz Kamiński 8 (1)

2. Benjamin Didier-Urbaniak 6 (2)

11. Jure Skifić 4

91. Dariusz Wyka 2

0. Jakub Sadowski 0

4. Szymon Kołakowski 0



Szolnoki [punkty, celne za trzy]

2. Markeith Cummings 14

4. Marijan Cakarun 12

32. Roko Rogić 9 (1)

11. Dojan Subotić 8 (1)

10. Peter Kovacs 3 (1)

---

18. Roko Bazim 15 (4)

21. Mate Pongo 5 (1)

6. Samuel Taiwo 0

7. Gabor Rudner 0

22. Peter Zsiros 0

3. Tamas Pallai -

24. Erik Gilszki -





Sędziowie: Ilias Kounelles (Cypr), Valentin Oliot (Francja), Mart Uuehendrik (Estonia)

Komisarz: Andres Tobi (Estonia)



