Wyniki legionistów na ogólnopolskich zawodach

W ostatni weekend zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii brali udział w licznych ogólnopolskich zawodach. Legioniści wywalczyli medale zarówno na mistrzostwach Polski młodzików, fiale Pucharu Polski, jak również zawodach w strzelaniu długodystansowym. Poniżej wyniki z ostatnich startów. Finał Pucharu Polski Open: Karabin dowolny 40 strzałów leżąc: 1. Feliks Giedgafow Karabin dowolny 3x20 strzałów: 2. Agata Mikitiuk Karabin pneumatyczny 40 strzałów: 4. Agata Mikitiuk Finał Pucharu Polski w strzelaniach do rzutków: Trap 125 juniorów: 2. Wolodymyr Yazykov, 3. Mateusz Łakomy, 5. Jakub Olszewski Trap 125 seniorów: 6. Mateusz Murawski Finał ligi strzeleckiej PZSS w strzelaniu do rzutków: 4. miejsce - Legia Warszawa Sekcja Strzelecka (drużyna - Aleksandra Jarmolińska, Wolodymyr Yazykov, Mateusz Murawski) Mistrzostwa Polski młodzików: Karabin 3x20 strzałów młodziczek: 3. Martyna Krzesaj Kpn40 młodziczek: 4. Martyna Krzesaj Trap 75 młodzików: 5. Kacper Krysztopa XLIII Ogólnopolskie zawody długodystansowe F-class: 300m KCZ klasa Semi-Auto: 1. Błażej Domański, 3. Michał Wodnicki 300m KCZ klasa Semi-Auto Open: 2. Michał Wodnicki, 3. Błażej Domański 600m KCZ klasa Semi-Auto: 1. Błażej Domański 600m KCZ klasa Semi-Auto Open: 2. Michał Wodnicki 600m KCZ klasa Sniper: 2. Mirosław Małek 600m KCZ klasa Sniper Open: 3. Ryszard Srokosz 600m KCZ klasa Open: 3. Piotr Bajraszewski 600m KCZ klasa Magnum: 2. Ryszard Srokosz 800m KCZ klasa Semi-Auto: 1. Błażej Domański 800m KCZ klasa Semi-Auto Open: 1. Ryszard Srokosz, 2. Błażej Domański 800m KCZ klasa Sniper: 2. Mirosław Małek, 3. Agnieszka Mituniewicz 800m KCZ klasa F/TR: 3. Stanisław Karpiński 800m KCZ klasa Magnum: 3. Mirosław Małek 1000yd KCZ klasa Sniper: 1. Agnieszka Mituniewicz 1000yd KCZ klasa Sniper Open: 2. Ryszard Srokosz 1000yd KCZ klasa F/TR: 1. Stanisław Karpiński, 2. Piotr Bajraszewski, 3. Sylwiusz Bajraszewski 1000yd KCZ klasa Open: 2. Stanisław Karpiński, 3. Andrzej Blok 1000yd KCZ klasa Magnum: 2. Ryszard Srokosz 1000yd KCZ klasa Semi-Auto Open: 1. Sylwiusz Bajraszewski 1000yd KCZ klasa Semi-Auto Open: 2. Błażej Domański, 3. Ryszard Srokosz Klasyfikacja generalna sezonu: klasa Semi - Auto: 1. Błażej Domański klasa Semi - Auto Open: 2. Błażej Domański, 3. Ryszard Sroksz klasa Sniper: 2. Mirosław Małek klasa Magnum: 2. Mirosław Małek, 3. Ryszard Srokosz Mistrzostwa Polski Piro 2021: klasa sprzętowa Subkompakt: 2. Marcin Seń

