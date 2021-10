Podczas poniedziałkowego treningu Tomas Pekhart doznał urazu nosa. Czecha czeka operacja oraz od 10 do 14 dni przerwy od treningu. Po powrocie na boisko Pekhart będzie występował w specjalnej masce.

bep - 13 minut temu, *.230.191 Niech mu przy okazji jaja doszyją, bo jego ostatnie występy pokazują, że mu ich brak. odpowiedz

lob - 18 minut temu, *.chello.pl Zdrowia Tomas życzymy i powrotu do formy jak w tamtym sezonie.......... odpowiedz

Po(L)ubiony - 20 minut temu, *.aster.pl Słuszną politykę ma nasz sztab trenerski: na treningach, dajemy z siebie wszystko, twardo walcząc o miejsce w drużynie, która potem bohatersko przerżnie ligowy mecz. Oby tak dalej! odpowiedz

