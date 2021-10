Legia Ladies grają w finale mazowieckiego PP

Dziś o 17 na Dozbud Arenie w Ząbkach odbędzie się finał wojewódzkiej edycji Pucharu Polski kobiet. Zmierzą się w nim miejscowa Ząbkovia oraz Legia Ladies. Wstęp na obiekt przy ul. Słowackiego 21 będzie wolny, a dodatkowo chętni będą mogli obejrzeć na Youtube transmisję na żywo z meczu realizowaną przez Sportowa.tv. Będzie ją można obejrzeć pod poniższym adresem . Legionistki awansowały do finału po zwycięstwach: 3-1 z WAP Warszawa, 2-0 z FUKS Pułtusk oraz 3-1 z drugą drużyną MUKS Praga. Rywalki Legia Ladies w finale Mazowieckiego Pucharu Polski - drużyna UKS Ząbkovii, oparta jest na zawodniczkach występujących w CLJ U17, a w drugim półfinale pokonała 10-0 Vulcan Wólka Mlądzka.

Lfan - 1 godzinę temu, *.aster.pl Człon LADIES dodaje umiejętności?! Beznadziejnie to wygląda.... odpowiedz

