Kibice Pogoni przyjadą specjalem

Kibice Pogoni Szczecin organizują pociąg specjalny na wyjazd do Warszawy na mecz z Legią, który rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej w niedzielę, 31 października. Kibice, którzy zapiszą się w pierwszych dniach sprzedaży, zapłacą za przejazd mniej - 120 złotych (do lat 15) oraz 140 złotych. Portowcy w pociągu przewidzieli wagony rodzinne - dla rodziców z dziećmi. Fani Pogoni po raz ostatni obecni byli na naszym stadionie w drugiej połowie lipca 2019 roku, kiedy przyjechało ich 500.

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niestety ale wszystko wygląda na to że przyjadą jak po swoje...... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Zgody nie ma, ale Szacunek Zostaje! odpowiedz

Zapraszamy Bracia... - 2 godziny temu, *.orange.pl ...do Warszawy! odpowiedz

