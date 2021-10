Ostatnie 200 biletów na mecz Legii ze Świtem Skolwin

Zainteresowanie meczem 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy III-ligowym Świtem Skolwin Szczecin i Legią Warszawa jest bardzo duże. W Szczecinie sprzedano już pierwszą partię wejściówek, a do sprzedaży trafiło właśnie 200 ostatnich biletów. Te zakupić można jedynie w siedzibie klubu oraz jednego ze sponsorów na terenie Szczecina.







Bilety kosztują 50 złotych, a w ten cenie oprócz biletu wstępu fani otrzymają również okazjonalny szalik. Do zakupu wejściówek należy podać imię, nazwisko, PESEL oraz status zaszczepienia.



Mecz Świtu z Legią rozegrany zostanie w czwartek, 28 października o 14:30 i obejrzy go nieco ponad tysiąc kibiców.