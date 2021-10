Legia Ladies z mazowieckim Pucharem Polski!

Wtorek, 19 października 2021 r. 20:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek w Ząbkach odbył się finał mazowieckiej edycji Pucharu Polski kobiet. Drużyna Legia Ladies wygrała 3-2 z miejscową Ząbkovią Ząbki i sięgnęła po pierwsze w historii trofeum!



Gospodynie objęły prowadzenie w 37. minucie po strzale zza pola karnego i sporym błędzie bramkarki Legii i taki wynik utrzymał się do przerwy. Tuż po zmianie stron legionistki doprowadziły do remisu za sprawą Amelii Przybylskiej. W 52. minucie było już 2-1 dla Legii, a dziesięć minut później na listę strzelców ponownie wpisała się Przybylska. W końcówce Ząbkovia zdobyła kontaktową bramkę, ale nie zdołała wyrównać i puchar trafił w ręce legionistek!



Legionistki awansowały do finału po zwycięstwach: 3-1 z WAP Warszawa, 2-0 z FUKS Pułtusk oraz 3-1 z drugą drużyną MUKS Praga. Rywalki Legia Ladies w finale Mazowieckiego Pucharu Polski - drużyna UKS Ząbkovii, oparta jest na zawodniczkach występujących w CLJ U17, a w drugim półfinale pokonała 10-0 Vulcan Wólka Mlądzka.



Finał PP: Ząbkovia Ząbki 2-3 (1-0) Legia Ladies

1-0 - 37' Laura Witkowska

1-1 - 47' Amelia Przybylska

1-2 - 52' Magdalena Zduńczyk

1-3 - 63' Amelia Przybylska

2-3 - 88'



Legia: 1. Natasza Koper, 2. Klaudia Bodecka, 3. Julia Biesiada, 4. Aleksandra Żmijewska, 5. Magdalena Zduńczyk, 6. Barbara Stazewska, 7. Klaudia Grodzka, 8. Marta Chmielewska, 9. Amelia Przybylska, 10. Klaudia Świstek, 11. Rozalia Pietrzak

Rezerwowi: 15. Pola Kuś, 16. Julia Rachoń, 17. Maria Komala, 18. Adrianna Markiewicz

Trener: Dariusz Radko