Legia zaprasza na oglądanie meczu z Napoli w strefie Silver

Spotkanie fazy grupowej Ligi Europy pomiędzy Napoli i Legią rozegrane zostanie bez udziału kibiców z Warszawy. Nasz klub zaprasza do wspólnego oglądania spotkania w strefie Silver naszego stadionu. Otwarcie specjalnej strefy kibica nastąpi w czwartek na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu, czyli o 19:00. Bilety wstępu kosztują 30 złotych lub 15 złotych (dla posiadaczy karnetów). W cenę wliczony jest hot dog oraz piwo lub napój bezalkoholowy. Dla kibiców dostępny będzie również bar, w którym będzie można kupić jedzenie, a także alkohole i napoje bezalkoholowe. Zakup biletów możliwy jest tutaj .

