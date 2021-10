Mecz z Górnikiem w niedzielę

Środa, 20 października 2021 r. 13:41 Fumen, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładny terminarz spotkań 15. kolejki ekstraklasy. W niedzielę 21 listopada legioniści pojadą do Zabrza na mecz z Górnikiem. Jednocześnie będzie to pierwsza potyczka po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji i poprzedzająca piątą serię w ramach Ligi Europy.



Najbliższe mecze Legii:

21.10.2021 (CZ) 21:00 SSC Napoli - Legia Warszawa

24.10.2021 (ND) 20:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa

28.10.2021 (CZ) 14:00 Świt Skolwin - Legia Warszawa

31.10.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

04.11.2021 (CZ) 18:45 Legia Warszawa - SSC Napoli

07.11.2021 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Stal Mielec

21.11.2021 (ND) 17:30 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

25.11.2021 (CZ) 21:00 Leicester City FC - Legia Warszawa



