Kadra Legii na mecz z Napoli

21 zawodników zabrał Czesław Michniewicz do Neapolu na spotkanie fazy grupowej Ligi Europy z SSC Napoli. Kadra: Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenović, Josue, Mattias Johansson, Mateusz Wieteska, Luquinhas, Andre Martins, Rafael Lopes, Ernest Muci, Kacper Skibicki, Kacper Kostorz, Mahir Emreli, Igor Charatin, Maik Nawrocki, Jurgen Celhaka, Bartosz Slisz, Yuri Ribeiro, Lindsay Rose, Lirim Kastrati

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.