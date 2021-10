Legijne Bródno prowadzi zbiórkę dla zwierząt ze schroniska

Kibice Legii z Bródna organizują zbiórkę dla zwierząt ze schroniska w Zielonce. Pomóc można wpłacając pieniądze w ramach zbiórki , a kibice zebrane środki przeznaczą w całości na zakup specjalistycznej karmy, kołder i środków czystości. Można również przekazać najpotrzebniejsze rzeczy do Rodzinnego Zakątka przy ulicy Głębockiej 117. Zbieramy: - mokrą karmę w puszkach lepszej jakości - suchą karmę nie marketową, a najlepiej weterynaryjną - zabawki dla psów oraz kotów - koce, kołdry i inne elementy grzewcze (bez pierza w środku) - jedzenie suche i mokre dla kotów

