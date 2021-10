Koszykówka

Bilety na mecz z FC Porto

Piątek, 22 października 2021 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na kolejne spotkanie fazy grupowej FIBA Europe Cup, w którym nasi koszykarze podejmować będą w hali na Bemowie zespół FC Porto. Mecz z Portugalczykami rozegrany zostanie w najbliższą środę, 27 października o 20:30 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Bilety kupować można TUTAJ.



Wejściówki na spotkanie kosztują od 15 do 30 złotych (ulgowe) oraz od 20 do 40 złotych (normalne).



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Jeśli jesteś zaszczepiony przeciwko COVID-19, zaznacz odpowiednie okienko w systemie abilet.pl – to znacznie ułatwi nam pracę!



Ceny biletów:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: 99,00 zł



Termin meczu: 27 października (środa), g. 20:30

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport