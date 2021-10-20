Leicester City wygrał ze Spartakiem
W meczu 3. kolejki grupy C Ligi Europy rosyjski Spartak Moskwa przegrał 3-4 (2-1) z angielskim Leicester City FC. Co ciekawe, wszystkie bramki dla angielskiego zespołu zdobył Patson Daka.
Spartak Moskwa 3-4 Leicester City FC
Aleksandr Sobolew 11, 86, Jordan Larsson 44 - Patson Daka 45, 48, 54, 78
Spartak: 98. Aleksandr Maksimienko - 92. Nikołaj Rasskazow, 2. Samuel Gigot, 14. Gieorgij Dżykija - 8. Victor Moses, 47. Roman Zobnin (68, 22. Michaił Ignatow), 68. Rusłan Litwinow, 6. Ayrton - 10. Zielimchan Bakajew (68, 24. Quincy Promes), 7. Aleksandr Sobolew, 11. Jordan Larsson (89, 17. Aleksandr Łomowickij)
Leicester: 1. Kasper Schmeichel - 18. Daniel Amartey, 6. Jonny Evans (82, 23. Jannik Vestergaard), 4. Çağlar Söyüncü - 21. Ricardo Pereira (59, 11. Marc Albrighton), 42. Boubakary Soumaré, 8. Youri Tielemans (65, 20. Hamza Choudhury), 10. James Maddison, 33. Luke Thomas (82, 5. Ryan Bertrand) - 14. Kelechi Iheanacho, 29. Patson Daka
żółte kartki: Litwinow, Łomowickij - Ricardo Pereira, Soumaré
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