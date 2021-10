Leicester City wygrał ze Spartakiem

W meczu 3. kolejki grupy C Ligi Europy rosyjski Spartak Moskwa przegrał 3-4 (2-1) z angielskim Leicester City FC. Co ciekawe, wszystkie bramki dla angielskiego zespołu zdobył Patson Daka. Spartak Moskwa 3-4 Leicester City FC Aleksandr Sobolew 11, 86, Jordan Larsson 44 - Patson Daka 45, 48, 54, 78 Spartak: 98. Aleksandr Maksimienko - 92. Nikołaj Rasskazow, 2. Samuel Gigot, 14. Gieorgij Dżykija - 8. Victor Moses, 47. Roman Zobnin (68, 22. Michaił Ignatow), 68. Rusłan Litwinow, 6. Ayrton - 10. Zielimchan Bakajew (68, 24. Quincy Promes), 7. Aleksandr Sobolew, 11. Jordan Larsson (89, 17. Aleksandr Łomowickij) Leicester: 1. Kasper Schmeichel - 18. Daniel Amartey, 6. Jonny Evans (82, 23. Jannik Vestergaard), 4. Çağlar Söyüncü - 21. Ricardo Pereira (59, 11. Marc Albrighton), 42. Boubakary Soumaré, 8. Youri Tielemans (65, 20. Hamza Choudhury), 10. James Maddison, 33. Luke Thomas (82, 5. Ryan Bertrand) - 14. Kelechi Iheanacho, 29. Patson Daka żółte kartki: Litwinow, Łomowickij - Ricardo Pereira, Soumaré

LjakLegia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A nam Pa.Daka nie strzelił ani jednej bramy a grał prawie cały mecz na Ł3 odpowiedz

LjakLegia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A na Ł3 Pa.Daka nie strzelił ani jednej bramy :) odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl To dobry wynik! Im władowali 4 nam 0.

Gdyby tak Jutro punkt w Neapolu mamy już praktycznie awanse przynajmniej do Ligi Konferencji 1/8 a i bardzo blisko może być nawet 2 miejsce w grupie. Mam nadzieję że się zepną jutro nasi czyli 1:1 a w Gliwicach przegrana(żart) L odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.intelly.pl @Dedi: Nawet tak nie żartuj???? odpowiedz

Rytm - 41 minut temu, *.centertel.pl @Dedi: szkoda, że w meczu Napoli - Spartak nie było remisu, tylko Spartak wygrał. odpowiedz

