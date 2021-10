Martins: Jesteśmy dobrze przygotowani

- Nie jesteśmy tu na wakacjach, to na pewno. W takich meczach nie czujemy żadnej presji. W poprzednich spotkaniach Ligi Europy pokazaliśmy, że gramy o 3 punkty i że chcemy coś z tych meczów wynieść. W czwartek zmierzymy się z zespołem, który ma 8 zwycięstw w lidze na swoim koncie i bardzo wielu jakościowych piłkarzy. Pokazaliśmy jednak wcześniej, że też możemy coś osiągnąć. Na pewno jesteśmy dobrze przygotowani taktycznie na takie spotkania, jak z Napoli. Zamierzamy coś wynieść z tego meczu - mówi pomocnik Legii Warszawa, Andre Martins.

Władeczek - 49 minut temu, *.as43289.net Wyniesiecie to na pewno, 5 goli w bagażu. odpowiedz

Greg81 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Przed każdym meczem są zawsze dobrze przygotowani odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co tydzień w lidze pokazujecie gdzie macie kibiców. Piłkarzyki- pajacyki. odpowiedz

Komornik Stefan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oczywiście, że tam nie jesteście na wakacjach. Macie takowe w Warszawie.... odpowiedz

