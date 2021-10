Komentarze (1)

Daszka - 4 minuty temu, *.chello.pl Liczę, że w dzisiejszym meczu zagramy z podobnym zaangażowaniem, jak w dotychczasowych. Oczywiście, zaciąg zagraniczny będzie się próbował promować, ale w tej konkretnej sytuacji, to będzie nasz duży atut.

Napoli ma punktowy (1) nóż na gardle, dlatego najprawdopodobniej zagrają pierwszym składem, a co to będzie oznaczać, to się niebawem przekonamy.

Typuję naszą przegraną, oby w jak najmniejszych rozmiarach. Szkoda, że nie zagra Tobiasz...

