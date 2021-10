Komentarze (41)

+ dodaj komentarz

dodaj

Sebo(L) - 24 sekundy temu, *.centertel.pl Wyszkolenie techniczne piłkarzy Legii to jest ku.wa katastrofa. Dlatego przy takim klubie jakim jest Napoli wyglądamy jak drużyna juniorów. odpowiedz

Plaskacz - 3 minuty temu, *.net.pl Rozpier..ala mnie ten festyniarski doping z taśmy. Żenada. Dobrze że naszych słychać od czasu do czasu. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 7 minut temu, *.vectranet.pl Za Lopesa Slisza gratuluje zamysłu taktycznego Czesiu............. odpowiedz

word!up - 4 minuty temu, *.net.pl @Trener Bramkarzy: Czesiek wzmacnia beton . On musi mieć coś z budowlańca. odpowiedz

Plaskacz - 13 minut temu, *.net.pl Mladen jest masakrycznie słaby i wolny. I tak od początku sezonu. A Luqi po urodzeniu mu się dziecka głową w pieluszkach. odpowiedz

Farme(L) - 14 minut temu, *.virginm.net Za dostęp do BT w UK zapłaciłem więcej niż za wizytę na stadionie, bo Viaplay nie działa tu nawet ze zmiana VPN... ale czego się nie robi by obejrzeć mecz :) odpowiedz

Sebo(L) - 14 minut temu, *.centertel.pl Niech już w końcu oddadzą gdzieś tego Mladenovicia bo na jego grę za skur...syna nie da się patrzeć. Dno. odpowiedz

wtf - 24 minuty temu, *.chello.pl Patrząc na ten mecz i wyniki w Lidze Konferencji wydaje się,że powstanie Superligi jest nieuniknione a LM będzie dla drużyn pokroju Benfici!Oglądanie całej reszty to marnowanie czasu. odpowiedz

RIkki - 27 minut temu, *.net.pl Mladen chała , Muci ciągnie do przodu , a Luqi jakoś średnio , ale wynik oki odpowiedz

Hiszpan - 27 minut temu, *.telnaptelecom.pl Autobusik i zero strzałów. Styl Czesława. odpowiedz

smok - 27 minut temu, *.vectranet.pl Napoleony zaczną się frustrować, polecą kartki, może nawet złapią czerwo, na ostatnie 20 min dwie zmiany w Legii i mamy 3 punkty :) odpowiedz

P(L)EBAN - 33 minuty temu, *.tpnet.pl Jakiejś wielkiej biedy nie widzę. Oczywiście, nie gramy praktycznie nic ale. Jeśli z tego będzie choćby punkt to w trakcie przerwy biorę go w ciemno. A ten punkt to po pierwsze coraz bardziej realna dalsza gra w pucharach, a po drugie kasa. Chyba nie spodziewaliśmy się po wizycie w Neapolu tego ze będziemy wyglądać lepiej. odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.mm.pl @P(L)EBAN: Zgadzam się co do sedna. Natomiast moglibyśmy wygladać chociaz troszke lepiej. Bo w tej chwili to wygląda na to, że tylko czekamy az nam strzelą. Przepaść to chyba odpowiednie słowo. odpowiedz

Wolfik - 34 minuty temu, *.mm.pl Jakimś cudem ciągle jest 0:0. Gramy mega piach, ale paradoksalnie wynik jest dobry... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 36 minut temu, *.vectranet.pl Lopesowi bym podziekował i Emreli za niego. Muci sobie radzi, za beznadziejnego machającego łapami Mladenovicia Kastrati... Ciężko.. odpowiedz

Plaskacz - 36 minut temu, *.net.pl Dlaczego mecz jest przy pustych trybunach? odpowiedz

Farme(L) - 44 minuty temu, *.virginm.net Muci szybciej wraca do obrony niż Mladen odpowiedz

Lolek - 46 minut temu, *.telkab.pl Widać w jakim my miejscu jesteśmy....i ta nasza śmieszna e-klapa odpowiedz

Trener Bramkarzy - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Ale nas cisną... i te błędy przy wyprowadzaniu piłki... Nie radzimy sobie z presingiem... odpowiedz

Babol - 54 minuty temu, *.209.86 Wieteska znowu się zesrał, ile można tolerować jego babole? odpowiedz

WielkaPolska - 55 minut temu, *.icpnet.pl Wieteska robi na asystę. odpowiedz

Farme(L) - 56 minut temu, *.virginm.net Jeden babol za nami... odpowiedz

WielkaPolska - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Ale było blisko szczęścia. odpowiedz

word!up - 1 godzinę temu, *.net.pl Obrona Częstochowy . To jest anty futbol w wykonaniu Legii . Zawodowi piłkarze nie potrafią utrzymać się przy piłce . Będzie dobrze. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Obrona wręcz rozpaczliwa. Oby prztrwać te 20-30 minut bez strat, choć bedzie bardzo trudno... odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.net.pl strumyk i strims tnie, macie to http://www.drhtv.com.pl/drhtv-1.html odpowiedz

LIVE TRANSMISJA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl http://strumyk.tv/NapoliLegiaWarszawa.php odpowiedz

Pawcio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Poratujcie linkiem gdzie oglądać mecz na żywo!!! odpowiedz

Mariusz - 1 godzinę temu, *.209.86 @Pawcio: viaplay.pl odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Mecz z Piastem będzie ostatnim dla Czesława. Nieoficjalnie wróci do Lubina. odpowiedz

Zupełnie Obiektywny - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Czesław nie czuje presji, bo wie, że już jest odstrzelony i tak i tak, bez względu na wynik, nawet jak wygra z Napoli ze 3:0 i 5:0 z Piastem to i tak już jest "po ptokach".

Czesław ma na to wyj.ane, bo i tak Chopin będzie płacił do końca kontraktu. Czesiek sam nie rzuci ręcznika, poznał "smak" siedzenia na dupie i dobrze wie, że trzeba siedzieć do końca, bo na drugą szansę można czekać długo, albo się nie doczekać w ogóle.

A wiadomo trzeba będzie zejść na poziom Stali Mielec, Cieczki, Podbeskidzia, Płocka ewentualnie Warta i stawiam, że Czesław jak zostanie ogłoszone jego zwolnienie to zaraz poleci Tworek i Czesiek będzie bronił się przed spadkiem z Wartą.

Wspomnicie moje słowa

W Legii pojawi się jakiś nowicjusz skandynawski co grał w Anglii lub Holandii, ewentualnie jakiś Ruski, Ukrainiec lub Gruzin.

Gattuso charakterem bliżej do Pinto, więc Chopin tego by nie dźwignął, on lubi posłuch ciotek korporacyjnych w swojej firmie, w końcu jest Prezesem z Ameryki nie??? odpowiedz

smok - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Zupełnie Obiektywny: zdecyduj się - będzie siedział na d... i brał kasę od Pudla, czy będzie bronił się przed spadkiem z Wartą, bo to i to naraz nie wchodzi w grę. odpowiedz

FiroZS - 2 godziny temu, *.as13285.net https://www.vipleague.tv/



Polecam odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @FiroZS: Super! Wielkie dzięki Kolego. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Dobrze że Kastrati i Emreli na ławce. Wejdą w 2 połowie na zmęczone Napoli. Hehe dzisiaj cudu nie będzie ale wiara umiera ostatnia. Do boju LEGIO WARSZAWA! odpowiedz

dino - 2 godziny temu, *.vtelecom.pl dla wszystkich którzy szukają streamów: Na Viaplay można oglądać na 2 urządzeniach jednocześnie, w dodatku jest promocja na hasło LEGIA2021 płaci się 17 zł miesięcznie (a nie 34) podzielić na 2 to wychodzi 8.50 przez 4 miesiące oglądania. Ewentualnie można wsiąść opcję za darmo na 30 dni (też można na 2 urządzenia) i potem zrezygnować odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl @dino: dzięki bracie:) , nawet nie widziałem o tym rabacie odpowiedz

Daszka - 2 godziny temu, *.chello.pl Liczę, że w dzisiejszym meczu zagramy z podobnym zaangażowaniem, jak w dotychczasowych. Oczywiście, zaciąg zagraniczny będzie się próbował promować, ale w tej konkretnej sytuacji, to będzie nasz duży atut.

Napoli ma punktowy (1) nóż na gardle, dlatego najprawdopodobniej zagrają pierwszym składem, a co to będzie oznaczać, to się niebawem przekonamy.

Typuję naszą przegraną, oby w jak najmniejszych rozmiarach. Szkoda, że nie zagra Tobiasz...

odpowiedz

Alf - 2 godziny temu, *.18.90 @Daszka: Raczej tak całkiem pierwszego garnituru z góry na dół nie założą, bo w Niedzielę grają z Romą, a Roma w tej chwili też gra głównie rezerwowymi i przegrywa do przerwy z Bodo Glimt 2:1 odpowiedz

Banan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Daszka: dziś to nam wpierdzielą jak kozie za obierki :( i nie może być inaczej - ) lider Serie A i czerwona latarnia Dupoklasy... odpowiedz

Legion1916 - 1 godzinę temu, *.210.66 @Banan: Nie ma szans na to, odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.