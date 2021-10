Komentarze (106)

c u L t - 1 godzinę temu, *.enta.net No to koniec przygody misia z Gdyni..... odpowiedz

Piotr. H - 1 godzinę temu, *.virginm.net Po drugim golu dałem se siana z oglądaniem i do tego momentu serce mi krwawiło jak patrzyłem na przepaść poziomu piłki nożnej jaki dzieli Legie do Napoli.

I do tego ZERO celnych strzałów przez cały mecz.

Pozdrawiam braci po szalu odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Tylko frajerzy tracą bramkę w ostatniej sekundzie meczu..... Czesiu, do widzenia i dziękujemy. odpowiedz

Minolt - 2 godziny temu, *.chello.pl Już czekamy na kolejną wielką myśl trenerska, tym razem w wydaniu Jurka Brzęczka, miejmy nadzieję że ubawi nas równie dobrze jak obecny wieprz odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Minolt: Kolego, proszę nie dobijaj nie już dziś bardziej.... odpowiedz

Gyros - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Leśny Dziadek: ma racje typ, co jeden to lepszy od drugiego trenerzyna,zakladnik polskiej komunistycznej mysli szkoleniowej.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 50 minut temu, *.centertel.pl @Jerz z Potoku: Wszystko ok, ale Jurek to będzie już dno dna. Gdzieś wyczytałem, że nie ma takiej opcji, ale wszystko niestety jest możliwe. Tu wróciłem, ale z Canal + rezygnuję. Szkoda kasy na oglądanie ligowej żenady. odpowiedz

Gif - 2 godziny temu, *.orange.pl Kogoś dziwi wynik ?

Napoli sprowadziło nas na ziemie , szczęśliwie udało się sprawić niespodziankę w meczach ze Spartakiem i Leicester, ale limit szczęścia został wykorzystany.

Jak na razie to w tym sezonie prawie same porażki. odpowiedz

Hose - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Gif: Tak jak piszesz ze Spartakiem szczęście a Leicester nas zlekceważył nie wiem czym się tu podniecać w Anglii pojadą Legie jak dzisiaj we Włoszech!!! odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Gif: wynik nie dziwi, kompletny brak pomysłu na mecz już tak. Tzn. był pomysł pod tytułem autobus. Sorry ale z Leicester była jakaś gra. Tutaj padaka od pierwszej do ostatniej minuty i liczenie na cud. Chociaż z drugiej strony bardziej powinno mnie dziwić, że w meczu z Leicester, Spartakiem czy Bodo był jakiś pomysł, bo większości spotkań (szczególnie w e-klasie) jest właśnie takie walenie głową w mur jak dzisiaj. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Epilog meczu: Josue tak długo zwleka z oddaniem piłki, że ja traci....a my tracimy 3-go gola. To pokazujje, że juz nikomu z nich na niczym nie zalezy.... odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trzecia bramka to podsumowanie tego meczu. Napoli pokazało jak się gra w piłkę i jak się strzela bramki. Jak należy strzelać z dystansu. Jesteśmy jedynie tłem dla takich drużyn. Przepaść jaka dzieli obie drużyny jest przeolbrzymia. Piłkarsko po prostu dwa światy. odpowiedz

WielkaPolska - 2 godziny temu, *.icpnet.pl No! Postawiłem na 3:0 i bałem się, że SSCN skopie mi kupon. Ale udało się. Legia się sypie, a Polska się cieszy. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.aster.pl Płaczki won sprzed kompa.

Legia to my ! odpowiedz

Sikorskie gówno - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @Autor: aż mi ciebie szkoda pustaku odpowiedz

ivi - 2 godziny temu, *.orange.pl brawo odpowiedz

Fryzjer - 2 godziny temu, *.orange.pl Czesiu przypominam - strzyżenie, numer lokalu 7 godzina 11. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Cóz, drodzy Koledzy. W LE zaczęło sie powazne granie i od razu widać róznicę. Taktyka Czesława juz egzaminu nie zda, zresztą juz do przerwy powinno byc "po zawodach". Skończyło się, jak musiało.



Przegrac we Włoszech to nie wstyd, ale trzeba choć cokolwiek grać. A tu ani gry, ani taktyki, ani pomysłu. Liczeniem na cud niewiele się osiągnie.



PS> Już widze jak Emreli z Kastratim wypruwaja sobie zyły w Gliwicach... odpowiedz

znajca - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wolfik:

Słabo to widzę: po cichu liczyłem na 1 pkt. i docelowo 3-cie miejsce w grupie LE. Strat w lidze już odrobić się nie da. Ewentualny awans do pucharów bez ścieżki mistrzowskiej jest praktycznie niemożliwy. Jak nazywał puchary Probierz? "Pocałunek śmierci", czy jakoś tak? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wolfik: Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy: klub nie ma żadnego właściciela, nie ma działu skautingu, i okazało się ponownie, że nie ma trenera. Rzeczywiście - kupujemy okazyjnie graczy. Tylko to sa takie okazje, jak ostatnie warzywa na straganie. Drogo nie kosztują, ale smakują tak sobie, a część nadaje się do kosza. A D. jest zachwycony że "ma" klub piłkarski, z którego zrobił szambo korporacyjne. I właśnie kolejny raz wypłynęło...A my, kibice Legii, łudzimy się, że jakoś się wszystko ułoży. I co jakiś czas dostajemy batona na osłodę , w postaci wygranych np. ze Spartakiem, czy Leicester, a generalnie to jesteśmy cały czas bujani na całego... odpowiedz

Gyros - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Leśny Dziadek: nie rozumiem takich wpisow......mowisz ze szambo korporacyjne i chcialbys tej niekomercyjnej Legii lat 70, 80, 90ttych, a jednoczesnie chcac wynikow i poziomu pilki zachodniej z najlepszych lig w ktorych to dopiero jest komercja i szsmbo korporacyjne, nie ma zadnych sentymemtow do historij klubu,nazwy,herbu a liczy sie tylko kasa,fejm,szejkkowie, zmiany herbu itp itd....tam dopiero jest szambo, no ale sa wyniki i kasa wiec ludziom w to graj odpowiedz

Leśny Dziadek - 53 minuty temu, *.centertel.pl @Gyros: Ja za to nie rozumiem, jak można od 5 lat powielać te same błędy i udawać, że jest super... odpowiedz

ivi - 2 godziny temu, *.orange.pl juz kołki stoją siły nie ma odpowiedz

autor - 2 godziny temu, *.media.pl Bardzo dobrze że polegli. Może w końcu Michniewicz wyleci. Powinien być zwolniony po trzeciej ligowej porażce ale lepiej późno niż za późno odpowiedz

KRK 12345y7899 - 2 godziny temu, *.plus.pl Czas na zmianę trenera i systemu gry .

Niech się zabiorą za grę w ekstraklasie ..

Szkoda słów na ich grę.

odpowiedz

Emreli - 2 godziny temu, *.telkab.pl Emreli dziś i w lidze...to ten sam gość? odpowiedz

kolko - 2 godziny temu, *.chello.pl @Emreli: Niestety zaburzona została mocno równowaga tych których będą walczyć z całych sił w każdym meczu i może co niektórzy utożsamiają się z klubem a zwykłych najemników.. Zero zaangażowanie w lidze ze strony Emreliego, Kastratiego a Mladenoviciowi odbiło po otrzymania tytułu pilkarza roku.. Niestety to prymitywne ale tutaj jedyne co może chyba zadziałać to metoda bata i nic innego.. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @kolko: Otóż to - ślepy by zauważył, że najemnikom ewidentnie się nie chce. Nie rozumiem tego, bo to dopiero początek ich przygody z klubem. Ale wyglada na to, że mają wyje...ne na grę, zwłaszcza w lidze. odpowiedz

Sikorskie gówno - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Nie mogli tego rozłożyć na dwie połowy zagrałem że Napoli wygra obie połowy uwalili mi kupon odpowiedz

Komornik Stefan - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie mamy drużyny, za to odpowiadają wszyscy w klubie, od szefa przez sakuting i trenera. odpowiedz

haha - 2 godziny temu, *.chello.pl @Komornik Stefan: haha akurat za to odpowiada w 90 % trener Dostał wartościowe transfery jak na polskie warunki, i niestety jak na polskie warunki musialy zostac zrobione tak pozno. Można go bronić ale wyniki w lidze mowia same za siebie a i styl jaki jest kazdy widzi.. To jest moim zdaniem najlepszy polski trener albo top 3 ale to tylko pokazuje jaka Polska mysl szkoleniowa jest wybitna.. Tylko szkoleniowiec z zza granicy inaczej nic nie pojdzie do przodu.. odpowiedz

:D - 2 godziny temu, *.orange.pl Dzięki bogu że przegrywają. Może się za ligę wezme te partacze odpowiedz

znajca - 2 godziny temu, *.plus.pl @:D:

Liga już jest przegrana. odpowiedz

:D - 1 godzinę temu, *.orange.pl @znajca: nie jest chyba ze jeszcze przegraja ze 2 mecze odpowiedz

ivi - 2 godziny temu, *.orange.pl Piłki sobie podać nie potrafią a przyjęcie to już inna historia, co oni na treningach robią odpowiedz

Staszek - 2 godziny temu, *.orange.pl Wsio... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jedynego sensownego napastnika trzyma na ławce do 70 minuty, a wpuszcza paralityka Ślisza... Miszta to ma chyba jakis problem z koordynacją.... i na bramkę za bardzo się nie nadaje.......... Ślisz Lopes Mladenovic porażka..................plus Gruby i jego taktyka murowania... bo się w Moskwie udało.. odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: akurat Miszta to był najlepszy w Legii. Na sofascore widzę też.ma najlepszą ocenę odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Ja1916: Nie zgodzę się oglądam mecz... wszystko w niego... to złapał, parę piłek wypluł, puste przeloty... no i żeby nie błąd sędziego to by sobie samobója strzelił.. odpowiedz

znajca - 2 godziny temu, *.plus.pl Niebywały niefart: Emreli strzela w słupek, po chwili jest 1:0. Kastrati pudłuje w 100% sytuacji i po kontrze robi się 2:0. Kicha, Pany... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @znajca: Jaki niefart to był pierwszy strzał Legii na bramkę, nie można wygrać 70 minut bez napastnika........... odpowiedz

znajca - 2 godziny temu, *.plus.pl @Trener Bramkarzy:

Na prawdę sądzisz, że CM chciał tam wygrać? odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Emreli gra pod siebie, kastrati wqurwiony siedzeniem na ławce... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Taktyka na mecz...rozpaczliwa obrona i liczenie na cud. Tak sie nie da. Nic nie zdarza się 2 razy. W Moskwie sie udało, teraz nie. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.114.172 Trzeba murować, bo będzie pogrom! odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Alibi w postaci LE się skończyło,Pudel działaj albo spier..laj! odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.net.pl @wtf: tylko to drugie spie..... prezesunio odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miszta frajer ręcznik i tyle odpowiedz

Co robi Miszta? - 2 godziny temu, *.206.149 No i już 3:0 odpowiedz

molo30 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I po Czesiu, dawałem mu 10 dni, skubany wyrobił się odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net No i hooy odpowiedz

ivi - 2 godziny temu, *.orange.pl Gruby wypad............ odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.55.238 Masakra, my chyba gramy w inną dyscyplinę sportu. Paralitycy kontra piłkarze. Chłopcy na orlikach mają lepszą technikę. odpowiedz

Świru - 2 godziny temu, *.206.149 Trzeba grać na chaos! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl W końcu to musiało sie tak skończyć..... odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Czesiek Murarz się zesrał. odpowiedz

Nie mamy bramkarza - 2 godziny temu, *.180.134 Ale Misztal farfocli puścił, w sam środek! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Rozpaczliwe okrzyki z ławki Legii "no faul" a Kastrati wycina rywala.... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dawać Emreliego.......... za Mladena........... odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie jesteście kibicami LEGII jesteście kibice sukcesu -jest 0-0 źle Legia wygrywa źle jest Czesław źle -moje pytanie -o H*k wam chodzi - nasza Legia gra w pucharach walczy o mistrza a a Wy Co ciągle narzekacie WIĘCEJ WIARY !!!! odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl @Olomanolo : Nie jesteśmy, zdeszyfrowałeś nas. O jakiego mistrza? odpowiedz

Mordor - 2 godziny temu, *.net.pl @Olomanolo : Kolo ty oglądasz mecz ? Mioduski ci zapłacił za ten wpis ? odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.net.pl @Olomanolo : nie nasza tylko pudla i nic z niej nie będzie puki on tu jest. masz swoją odpowiedź o co chodzi odpowiedz

magoo - 2 godziny temu, *.aster.pl Miszta mecz życia chyba... odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wyszkolenie techniczne piłkarzy Legii to jest ku.wa katastrofa. Dlatego przy takim klubie jakim jest Napoli wyglądamy jak drużyna juniorów. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl @Sebo(L) : Całej naszej śmiesznej elipy od lat. Nie dziwota że grają tutaj spady. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl Rozpier..ala mnie ten festyniarski doping z taśmy. Żenada. Dobrze że naszych słychać od czasu do czasu. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Za Lopesa Slisza gratuluje zamysłu taktycznego Czesiu............. odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.net.pl @Trener Bramkarzy: Czesiek wzmacnia beton . On musi mieć coś z budowlańca. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl Mladen jest masakrycznie słaby i wolny. I tak od początku sezonu. A Luqi po urodzeniu mu się dziecka głową w pieluszkach. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Za dostęp do BT w UK zapłaciłem więcej niż za wizytę na stadionie, bo Viaplay nie działa tu nawet ze zmiana VPN... ale czego się nie robi by obejrzeć mecz :) odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niech już w końcu oddadzą gdzieś tego Mladenovicia bo na jego grę za skur...syna nie da się patrzeć. Dno. odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Patrząc na ten mecz i wyniki w Lidze Konferencji wydaje się,że powstanie Superligi jest nieuniknione a LM będzie dla drużyn pokroju Benfici!Oglądanie całej reszty to marnowanie czasu. odpowiedz

RIkki - 3 godziny temu, *.net.pl Mladen chała , Muci ciągnie do przodu , a Luqi jakoś średnio , ale wynik oki odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Autobusik i zero strzałów. Styl Czesława. odpowiedz

smok - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Napoleony zaczną się frustrować, polecą kartki, może nawet złapią czerwo, na ostatnie 20 min dwie zmiany w Legii i mamy 3 punkty :) odpowiedz

P(L)EBAN - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jakiejś wielkiej biedy nie widzę. Oczywiście, nie gramy praktycznie nic ale. Jeśli z tego będzie choćby punkt to w trakcie przerwy biorę go w ciemno. A ten punkt to po pierwsze coraz bardziej realna dalsza gra w pucharach, a po drugie kasa. Chyba nie spodziewaliśmy się po wizycie w Neapolu tego ze będziemy wyglądać lepiej. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @P(L)EBAN: Zgadzam się co do sedna. Natomiast moglibyśmy wygladać chociaz troszke lepiej. Bo w tej chwili to wygląda na to, że tylko czekamy az nam strzelą. Przepaść to chyba odpowiednie słowo. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Jakimś cudem ciągle jest 0:0. Gramy mega piach, ale paradoksalnie wynik jest dobry... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Lopesowi bym podziekował i Emreli za niego. Muci sobie radzi, za beznadziejnego machającego łapami Mladenovicia Kastrati... Ciężko.. odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.net.pl Dlaczego mecz jest przy pustych trybunach? odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Muci szybciej wraca do obrony niż Mladen odpowiedz

Lolek - 3 godziny temu, *.telkab.pl Widać w jakim my miejscu jesteśmy....i ta nasza śmieszna e-klapa odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ale nas cisną... i te błędy przy wyprowadzaniu piłki... Nie radzimy sobie z presingiem... odpowiedz

Babol - 3 godziny temu, *.209.86 Wieteska znowu się zesrał, ile można tolerować jego babole? odpowiedz

WielkaPolska - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Wieteska robi na asystę. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Jeden babol za nami... odpowiedz

WielkaPolska - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Ale było blisko szczęścia. odpowiedz

word!up - 3 godziny temu, *.net.pl Obrona Częstochowy . To jest anty futbol w wykonaniu Legii . Zawodowi piłkarze nie potrafią utrzymać się przy piłce . Będzie dobrze. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Obrona wręcz rozpaczliwa. Oby prztrwać te 20-30 minut bez strat, choć bedzie bardzo trudno... odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.net.pl strumyk i strims tnie, macie to http://www.drhtv.com.pl/drhtv-1.html odpowiedz

LIVE TRANSMISJA - 3 godziny temu, *.vectranet.pl http://strumyk.tv/NapoliLegiaWarszawa.php odpowiedz

Pawcio - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Poratujcie linkiem gdzie oglądać mecz na żywo!!! odpowiedz

Mariusz - 4 godziny temu, *.209.86 @Pawcio: viaplay.pl odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Mecz z Piastem będzie ostatnim dla Czesława. Nieoficjalnie wróci do Lubina. odpowiedz

Zupełnie Obiektywny - 5 godzin temu, *.icpnet.pl Czesław nie czuje presji, bo wie, że już jest odstrzelony i tak i tak, bez względu na wynik, nawet jak wygra z Napoli ze 3:0 i 5:0 z Piastem to i tak już jest "po ptokach".

Czesław ma na to wyj.ane, bo i tak Chopin będzie płacił do końca kontraktu. Czesiek sam nie rzuci ręcznika, poznał "smak" siedzenia na dupie i dobrze wie, że trzeba siedzieć do końca, bo na drugą szansę można czekać długo, albo się nie doczekać w ogóle.

A wiadomo trzeba będzie zejść na poziom Stali Mielec, Cieczki, Podbeskidzia, Płocka ewentualnie Warta i stawiam, że Czesław jak zostanie ogłoszone jego zwolnienie to zaraz poleci Tworek i Czesiek będzie bronił się przed spadkiem z Wartą.

Wspomnicie moje słowa

W Legii pojawi się jakiś nowicjusz skandynawski co grał w Anglii lub Holandii, ewentualnie jakiś Ruski, Ukrainiec lub Gruzin.

Gattuso charakterem bliżej do Pinto, więc Chopin tego by nie dźwignął, on lubi posłuch ciotek korporacyjnych w swojej firmie, w końcu jest Prezesem z Ameryki nie??? odpowiedz

smok - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Zupełnie Obiektywny: zdecyduj się - będzie siedział na d... i brał kasę od Pudla, czy będzie bronił się przed spadkiem z Wartą, bo to i to naraz nie wchodzi w grę. odpowiedz

FiroZS - 5 godzin temu, *.as13285.net https://www.vipleague.tv/



Polecam odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @FiroZS: Super! Wielkie dzięki Kolego. odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Dobrze że Kastrati i Emreli na ławce. Wejdą w 2 połowie na zmęczone Napoli. Hehe dzisiaj cudu nie będzie ale wiara umiera ostatnia. Do boju LEGIO WARSZAWA! odpowiedz

dino - 5 godzin temu, *.vtelecom.pl dla wszystkich którzy szukają streamów: Na Viaplay można oglądać na 2 urządzeniach jednocześnie, w dodatku jest promocja na hasło LEGIA2021 płaci się 17 zł miesięcznie (a nie 34) podzielić na 2 to wychodzi 8.50 przez 4 miesiące oglądania. Ewentualnie można wsiąść opcję za darmo na 30 dni (też można na 2 urządzenia) i potem zrezygnować odpowiedz

K(L)AKIER - 5 godzin temu, *.inetia.pl @dino: dzięki bracie:) , nawet nie widziałem o tym rabacie odpowiedz

Daszka - 5 godzin temu, *.chello.pl Liczę, że w dzisiejszym meczu zagramy z podobnym zaangażowaniem, jak w dotychczasowych. Oczywiście, zaciąg zagraniczny będzie się próbował promować, ale w tej konkretnej sytuacji, to będzie nasz duży atut.

Napoli ma punktowy (1) nóż na gardle, dlatego najprawdopodobniej zagrają pierwszym składem, a co to będzie oznaczać, to się niebawem przekonamy.

Typuję naszą przegraną, oby w jak najmniejszych rozmiarach. Szkoda, że nie zagra Tobiasz...

odpowiedz

Alf - 5 godzin temu, *.18.90 @Daszka: Raczej tak całkiem pierwszego garnituru z góry na dół nie założą, bo w Niedzielę grają z Romą, a Roma w tej chwili też gra głównie rezerwowymi i przegrywa do przerwy z Bodo Glimt 2:1 odpowiedz

Banan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Daszka: dziś to nam wpierdzielą jak kozie za obierki :( i nie może być inaczej - ) lider Serie A i czerwona latarnia Dupoklasy... odpowiedz

Legion1916 - 3 godziny temu, *.210.66 @Banan: Nie ma szans na to, odpowiedz

